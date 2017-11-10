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Türkgözü Sınır Kapısı’nda mesai saatleri değişti

Alper TURGUT/POSOF (Ardahan), (DHA)- GÜRCİSTAN'a açılan Ardahan'ın Posof ilçesindeki Türkgözü Sınır Kapısı’nda çalışma saatlerinin yeniden düzenlendiği bildirildi

10 Kasım 2017 19:49

Alper TURGUT/POSOF (Ardahan), (DHA)- GÜRCİSTAN\'a açılan Ardahan\'ın Posof ilçesindeki Türkgözü Sınır Kapısı’nda çalışma saatlerinin yeniden düzenlendiği bildirildi.
Posof Kaymakamı Enver Yılmaz, Türkgözü Sınır Kapısı’nda giriş- çıkış saatlerinin yoğunluğun az olması nedeniyle değiştirildiğini belirtti. Kaymakam Yılmaz, Gürcistan ile karşılıklı olarak 1 Kasım 2017 tarihinden itibaren Türkgözü Sınır Kapısı\'ndaki mesai saatlerinin Türkiye saati ile 08.30 ile 21.00 saatleri arasında olduğunu duyurdu. Daha önce 24 saat açık olan sınır kapısının kış uygulaması nedeniyle saatlerinde değişiklik yapıldığını vurgulayan Yılmaz, \"Türkgözü Sınır Kapısı\'ndan giriş- çıkış yapacak vatandaşların mağdur olmamaları için  uyarıyı dikkate almalarında fayda var\" dedi.

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