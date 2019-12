-Türkevi yeniden inşa edilecek NEW YORK (A.A) - 02.10.2011 - ABD'nin New York kentinde, ''Türklerin evi'' olarak bilinen Türkevi'nin (Turkish Center) yeniden inşa edilmek üzere 2012 yılının sonunda yıkılması bekleniyor. New York'ta, Manhattan'ın en prestijli ve merkezi bölgelerinden 1. Cadde ile 46. Sokağın köşesinde, BM Genel Merkez binasının tam karşısında yer alan 11 katlı Türkevi'nin yeniden inşa projesinin, gelecek yılın sonlarına doğru tamamlanıp binanın yıkılması bekleniyor. 600 metrekarelik alana sahip olan Türkevi'nin, 2013 yılının başında yeniden inşa edilmeye başlandığında taban alanının iki katına çıkarak 1200 metrekare olması ve yüksekliğinin de 11 kattan daha fazla olması öngörülüyor. Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği, New York Başkonsolosluğu ile başkonsolosluğa bağlı ataşeliklerin, KKTC New York Temsilciliğinin, Atatürk Okulu'nun, Merkez Bankası New York Temsilciliğinin ve sergi salonunun yer aldığı Türkevi'nin yeni projesinin tamamlanmasının ardından New York belediye yetkililerinden izin alınarak yıkımına başlanması bekleniyor. Yeni projede, Türkevi'nin bahçesinde bulunan ve binaya ait olan park yeri ile yine yan tarafta, yeni satın alınan binanın yıkılarak yeni inşa edilecek Türkevi binasının içinde yer alması öngörülüyor. Türkevi'nin akıllı teknoloji kullanılarak yapılacak yeni binasının, terör tehdidine karşı da korunaklı olacağı belirtildi. Binanın, 1200 metrekarelik taban alanının hepsinin binanın içine dahil edilmesi durumunda New York Belediyesinin en fazla 12 kata izin vereceği, 1200 metrekareden daha az kullanım alanına sahip olması halinde ise bina için daha fazla kata izin verileceği bildirildi. Binanın bodrum katlarıyla ilgili ise izne yönelik bir durum öngörülmüyor, projeye göre istenilen şekilde kullanılabilecek. Projenin tamamlanıp müteahhitlik firmasına verilmesinin ardından binanın yapımının 3-4 yıl kadar sürebileceği, yeniden inşa projesini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yerine devletin kendisinin yürüteceği bildirildi. Türkiye'yi New York'ta temsil edecek bu önemli binanın hem New York'un kent karakterine uygun, hem de Türkiye'ye özgü yönünün olacağı belirtiliyor. BM'den çıkan turistlerin ilk gördükleri yapı olan ve New York'ta çekilen filmlerde de görülen Türkevi'nin yeni binasının yapımı sırasında personelin kiralanacak ofislerde çalışması öngörülüyor. 1977 yılında dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in girişimleri sonucunda satın alınan Türkevi'nin yıkılarak yerine yeni ve modern bir binanın yapılmasıyla ilgili olarak Eylül 2006'da dönemin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül ile dönemin TOBB Başkan Yardımcısı Zafer Çağlayan protokol imzalamışlardı, ancak bu proje hayata geçmedi.