Türkeş'ten Başbakan'a: Senin o bacağını kırarlar

MHP Genel Başkan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Başbakan Erdoğan'ın 'Milliyetçiliği ayağımın altına alırım' sözüne, 'Senin o bacağını kırarlar' diye cevap verdi.

MHP'nin kurucu genel başkanı merhum Alparslan Türkeş'in ölüm yıldönümü nedeniyle Yüreğir Şahlar Düğün Salonu'nda mevlit okutuldu.

Programda söz alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, hükümet tarafından sürdürülen açılım sürecine karşı çıktı.

Başbakanın sıkıştığında rahmetli Türkeş'in sözüne sığındığını ileri süren Tuğrul Türkeş, "Günü geldiğinde de 'Milliyetçiliği ayağımın altına alırım' diyor. Senin o bacağını kırarlar, kırarlar" diyerek tepki gösterdi.

Gelinen süreçte teröristbaşıyla müzakereler yapıldığını ifade eden Türkeş, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kanunları hiçe sayılarak görüşmeler, müzakereler yapıldığını savundu.

Bu süreçte Başbakan Erdoğan'ın en çok kendilerine sataştığını iddia eden Türkeş, "Sıkıştığında rahmetli başbuğun, merhumun sözüne sığınan başbakan, günü geldiğinde de bakıyor ki manevrasında iş zora giriyor, 'milliyetçiliği ayağımın altına alırım' diyor. Senin o bacağını kırarlar, kırarlar." ifadelerini kullandı.