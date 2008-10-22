Türkeş'in otomobili satılıyor

MHP'nin merhum Genel Başkanı Alpaslan Türkeş'in bir dönem kullandığı belirtilen 1991 model otomobil internette satışa çıkarıldı.İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Adnan Ekşi, ''Alpaslan Türkeş'in Mercedesi'' başlığıyla bir internet sitesinde verdiği ilanda, otomobilin maddi değeri yanında manevi değerinin çok üstün olduğunu belirtti.Ekşi, otomobili satın alacak kişilerden otomobile iyi bakmalarını istediği ilan metnine şunları yazdı:''Arabanın maddi değerinden ziyade manevi değeri çok daha önemlidir. Arabamızı almak isteyenlerin bu değere önem verecek ve koruyacak kişiler olması bizim için son derece önemlidir. Sayın büyüğümüz Alpaslan Türkeş'in bizzat kendisi tarafından Almanya'dan alınmış olup orijinal olarak, itina ile korunmuş ve kullanılmıştır.''Türkeş'in otomobilde çektirdiği fotoğraflar, alım satım belgelerinin dosya halinde, otomobili satın alan kişiye hediye edileceği taahütünde de bulunan Ekşi, ilanına ''Arabayla ilgili olarak Alpaslan Türkeş'in kendisi tarafından oluşturulmuş imzalar, fotoğraflar gibi dokümanların olduğu dosya mevcuttur. Alan kişiye verilecektir. Bizim gibi bu değerli hatırayı yaşatacak ve koruyacak kişilerin bu hususları göz önüne alarak araması rica olunur'' diye devam ediyor.Ekşi, 1991 model mercedesi Türkeş'in 3 - 4 yıl kullandığını, kendisinin de otomobilin 3. sahibi olduğunu söyledi. Kendisinde ''hatırası'' olan otomobili paraya ihtiyacı olduğu için satışa çıkardığını belirten Ekşi, şöyle konuştu:''Ben ülkücüyüm. Rahmetli başbuğum bu otomobile bindiği için bu otomobili satın almıştım. Satarken içim acısa da bu aralar paraya sıkıştığım için satmak durumunda kaldım. Yoksa bu otomobili satmak aklımın ucundan geçmezdi. Alpaslan Türkeş'in hatıraları var. Manevi değeri olduğu için piyasa değerinin üzerinde bir fiyatla satışa çıkardım. Pazarlık payımız olsa da, başbuğun hatırası olduğu için fiyatı piyasanın üzerinde tuttum.''