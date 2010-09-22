-TÜRKEŞ'İN MEZARI KALDIRILMAYACAK ANKARA (A.A) - 22.09.2010 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, eski MHP lideri Alparslan Türkeş'in mezarının kaldırılacağına dair bir çalışmaları olmadığını bildirdi. Bağış, AB Genel Sekreterliğinde, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği Genel Başkanı Hasan Özdoğan ve beraberindeki heyeti kabulünün ardından, sorular üzerine basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hükümetimizin rahmetli Türkeş'in mezarını değiştirme gibi bir planı yoktur" dedi. Bu değiştirme planının Aydın Menderes'in Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde gündeme geldiğinin iddia edildiğini ve kendisinin de bu görüşmenin tamamında bulunduğunu hatırlatan Bağış, "Bu tamamen bir hayal mahsulüdür. Çünkü o görüşmede ben de bulundum. Rahmetli Türkeş'in adı bile geçmedi, mezarı ile ilgili birşey de geçmedi" diye konuştu. Bakan Bağış, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin referandum çalışmaları sırasında tabanı ile iletişiminin koptuğunu ve bu iddiaları bunun için ileri sürdüğünü söyleyerek, "Sayın Bahçeli'ye bu tür hayal mahsulü çabalarla bir yere varamayacağını, bir küçüğü olarak hatırlatmak isterim" dedi. AK Parti'nin ve diğer partilerin de Türk siyasetinde hayatını kaybeden isimlere saygısının bulunduğunu, ölülerin ardından hep iyi konuşmak gerektiğini belirten Bağış, Türkeş'in 12 Eylül döneminde çok sıkıntılar çektiğini, bunu Bahçeli'nin unuttuğunu ama gerçek ülkücülerin unutmayarak referandumda "evet" oyu kullandığını kaydetti.