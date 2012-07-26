Türkeş, oğul Kaddafi'nin sevgilisiyle tatilde

AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Kutalmış Türkeş, Kaddafi'nin küçük oğlu Saif Kaddafi ile birlikte olduğunu iddia eden, geçen günlerde de İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo ile yaşadığı kısa flörtle de gündeme gelen fotomodel Ebru Şancı ile Bodrum'da görüntülendi.

Türkeş, Bilkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunu. Yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Finans Bölümünde yapan Türkeş, 1998'de Los Angeles'ta Pepperdine University, 1999'da Cenevre'de Webster University ve 2000'de Washington DC'de American University'de eğitim aldı. 2005 yılından bu yana uluslararası finans piyasaları üzerine çalıştı. Alparslan Türkeş Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 24. dönemde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Grubu Üyesi oldu. (Milliyet)