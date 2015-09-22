Türkeş memleketinde protesto edildi: Ata toprağına hoş geldin ey menfaati için davasını satan bakan!

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun seçim hükümeti teklifini kabul ettiği için MHP’den ihraç edilen ve 1 Kasım seçimlerinde AKP’den aday olan Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, KTTC'de, Dr. Fazıl Küçük'ün kabrinin girişine ve Alparslan Türkeş'in doğduğu eve asılan pankartlarla protesto edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, bir dizi resmi temasta bulunmak üzere KKTC’ye giden Türkeş'in, ilk durağı olan Kıbrıs Türklerinin özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ün Anıttepe’deki kabrinin girişi ile Surlariçi'nde bulunan Alparslan Türkeş'in doğduğu eve kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 'Ata toprağına, baba ocağına hoş geldin ey menfaati için davasını satan bakan' yazılı pankart asıldı.