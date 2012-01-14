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Politika

Türker: ''Denktaş'ın ölümü büyük kayıp'' ANKARA (A.A)

14 Ocak 2012 00:46

-Türker: ''Denktaş'ın ölümü büyük kayıp'' ANKARA (A.A) - 13.01.2012 - DSP Genel Başkanı Masum Türker, KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatına ilişkin, ''KKTC ve Türkiye için büyük kayıptır, Allah rahmet eylesin'' dedi. Türker, AA'ya yaptığı açıklamada, Yakındoğu Üniversitesi Hastanesinin yoğun bakım servisinde tedavi gören Denktaş'ın ölümünün herkesi üzdüğünü söyledi.   Denktaş'ın, KKTC'de yaşayan vatandaşların, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesine hayatını adadığını belirten Türker, Denktaş'ın, Enosis'e karşı mücadele ederken, diğer taraftan da Kıbrıslı Türkleri örgütlediğini ifade etti. Büyük bir lider olan Rauf Denktaş'ın, Kıbrıs Barış Harekatından sonra Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasını sağladığını vurgulayan Türker, şunları kaydetti:  ''Denktaş, cumhurbaşkanı olarak Kıbrıs'ta barışın sağlanması, soydaşlarımızın haklarının uluslararası camiada korunması, güvenliklerinin sağlanması konusunda üstün bir gayret göstermiştir. Uluslararası camiada, özellikle Kıbrıs Rum kesimindeki politikacılarla mücadele ederken, KKTC'de demokratik yaşamın gelişimi için büyük mücadele vermiştir. Denktaş'ın ölümü KKTC ve Türkiye için büyük kayıptır, Allah rahmet eylesin. KKTC'nin ve Türkiye'nin başı sağolsun.''

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