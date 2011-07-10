-TÜRKER YENİDEN SEÇİLDİ ANKARA (A.A) - 10.07.2011 - DSP Olağanüstü Kurultayı'nda, genel başkanlığa yeniden Masum Türker seçildi. Büyük Anadolu Oteli'ndeki kurultayda, genel başkanlık için yapılan oylamanın üçüncü turunda, 531 delegenin 418'inin oyunu alan Türker, yeniden DSP Genel Başkanı oldu. Diğer aday Emrah Konuralp ise 112 oy aldı. Merkez Disiplin Kurulunu da Türker'in listesi kazandı. Türker, yeniden genel başkanlığa seçilmesinin ardından kendisine destek verenlere teşekkür etti. ''Ben değil, DSP kazanmıştır. Bütün arkadaşlarla bundan sonra da beraberiz'' diyen Türker, arkadaşlarına parti içi kavga yerine hep birlikte çalışma önerisinde bulundu. Türker, solda birliğin adresinin, iktidarın alternatifinin de DSP olduğunu vurguladı.