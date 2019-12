-TÜRKER: SİYASAL ŞİKEYİ HEP BİRLİKTE YAŞADIK ANKARA (A.A) - 08.07.2011 - DSP Genel Başkanı Masum Türker, futboldaki şike iddialarını hatırlatarak, ''Aslında şike Türkiye'de her yerde var. Son 1 yıl içinde baskı yoluyla oluşturulan bir siyasal şikeyi hep birlikte yaşadık'' dedi. Türker, DSP Ankara İl Başkanlığında yaptığı basın toplantısında, geride bırakılan seçimde Türkiye'nin iki kutuplu bir siyasal yapıya dönüştürülmek istendiğini ileri sürdü. Türker, şöyle konuştu: ''Seçim sonucunda parlamentoya girme hakkını kazanan 3 parti ve bugün dördüncü partiyi oluşturan bağımsızlar dışındaki tüm partiler toplam yüzde 4.42 oy aldıysa da buradaki temel görüntü, Türkiye sorunlarının çözülmesi yönündeki beklentileri daha ilk başlangıçta, karşılanamayacağı yönünde. Parlamentoya devam edemeyen milletvekilleri için yapılan boykot, bu boykotun çözülmesi konusunda Hükümetin biraz katı duruşu Türkiye'nin aslında siyasal yaşamının bir gergin ortamda ve yeni bir yaşam tarzının dayatılacağını açıkça ortaya koyuyor. Biz DSP olarak, Türkiye'de yapılmak istenen değişime karşılık kendi değişim sürecimizi de ortaya koyarak, tavrımızı belirleme noktasındayız. Bu nedenle, Hükümet Programı başta olmak üzere yeni anayasa çalışmalarını yakından izleyip, düşüncelerimizi her fırsatta dile getireceğiz.'' Son günlerde gazetelerin manşetlerini futboldaki şike iddialarının oluşturduğunu belirten Türker, şunları söyledi: ''Aslında şike Türkiye'de her yerde var. Son 1 yıl içinde baskı yoluyla oluşturulan bir siyasal şikeyi hep birlikte yaşadık. Bu siyasal şike, kazananı belli olan, bir siyasal görünümü sağlamak ve bu siyasal görünümde de hem iktidarı hem muhalefeti tayin etme amacı güdüyordu. Biz bir yıl önce böylesi adil olmayan bir seçim ortamı ile seçime gidilmesinin yanlış olduğunu söyledik. Ama bu söylemlerimiz maalesef muhalefetin bile (ben kazançlı çıkacağım) anlayışı ile görmezden gelindiği ve Türkiye'nin yarınlarını dizayn edecek bugünkü yapıya gelindi... Türkiye'de bir umutsuzluk, bir yılgınlık ortamının doğmasına izin vermemek gerçekleri tespit edip, tekrar güç oluşturarak yarınları yakalamak hepimizin görevidir. DSP bu konuda üzerine düşeni yapacaktır.'' -OLAĞANÜSTÜ KURULTAY- Açıklamalarının ardından bir gazetecinin pazar günü DSP'nin yapacağı olağanüstü kurultayı sorması üzerine Türker, ''Bu kurultaya neden gidiyoruz? Her şeyden evvel dünyadaki ve Türkiye'deki değişime uygun olarak DSP'de de bir değişim sağlamayı amaçlıyoruz. Bu değişimden sonra, kendi öz eleştirimizi tabandan tavana doğru yapacak ve partinin yeni programını, yeni tüzüğünü katılımcı bir anlayışla yenileyecek bir yapıya gidebilmek için kurultaya gidiyoruz'' dedi. Türker, DSP'nin kurultaydan günün yeni siyasal yapısına uygun olarak daha güçlü çıkacağını bildirdi. Rahşan Ecevit'in kurultaya davet edilip edilmediğinin sorulması üzerine Türker, ''Rahşan Hanım partimizin üyesi değil. Eğer partimizin üyesi olsaydı onur üye olarak onu kurultaya davet etmek söz konusu olacaktı. Bizim tüzüğümüz üye olan eski genel başkanların davet edilmesini uygun görür'' yanıtını verdi.