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Politika

TÜRKER: MHP'YE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİRİZ ÇANAKKALE (A.A)

23 Mayıs 2011 10:57

-TÜRKER: MHP'YE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİRİZ ÇANAKKALE (A.A) - 23.05.2011 - DSP Genel Başkanı Masum Türker, ''Milliyetçi Hareket Partisi'ne yapılanları kınıyoruz. Bu konuda parti olarak MHP'ye hukuki ve siyasi her türlü desteği veririz'' dedi. Türker, Balıkesir ve ilçelerindeki temaslarının ardından, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesine geldi. DSP Belde Başkanlığını ziyaret eden Türker, burada partililerle sohbet etti. Türker, ''Biz Ecevit'in yetiştirdiği insanlarız. Ecevit siyasete 'sayın' kelimesini getirmiştir'' diye konuştu. Milliyetçi Hareket Partisi'ne yapılanları (kaset olayları) kınadıklarını bildiren Türker, ''Bu konuda parti olarak MHP'ye hukuki ve siyasi her türlü desteği veririz'' dedi.

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