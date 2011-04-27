T24 LogoT24 Logo
Politika

TÜRKER: KANAL PROJESİ DSP'YE AİTTİR ANKARA (A.A)

27 Nisan 2011 19:25

-TÜRKER: KANAL PROJESİ DSP'YE AİTTİR ANKARA (A.A) - 27.04.2011 - DSP Genel Başkanı Masum Türker, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İstanbul'a kanal projesinin, DSP'ye ait olduğunu öne sürdü. Türker, yaptığı yazılı açıklamada, projenin 1994 yerel seçimleri öncesinde Bülent Ecevit tarafından dile getirildiğini ifade etti. Projenin, DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Özkan'ın seçim broşüründe ''Boğaz ve DSP'nin Kanal Projesi'' başlığıyla yer aldığını aktaran Türker, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ''Sayın Başbakan'ın 'Çılgın Proje' diye lanse ettiği İstanbul'a Kanal Projesi, DSP'nin projesidir. Bülent Ecevit, yerel seçimler öncesinde, 17 Ocak 1994'te DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Özkan ile bir basın toplantısı düzenlemiş ve İstanbul'un sorunlarına DSP'nin çözüm önerileri kapsamında bu konuyu gündeme getirmişti. Ayrıca Sayın Necdet Özkan'ın seçim broşüründe de bu konu yer almıştı. Herhalde o dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Sayın Tayyip Erdoğan o broşürü alıp saklamış.'' Türker, Milliyet Gazetesi'nin 18 Ocak 1994 tarihli nüshasında, Sibel Köklü imzasıyla yayımlanan, ''Ecevit: Karadeniz'den Marmara'ya kanal açılsın'' başlıklı haberle projenin kamuoyuyla paylaşıldığını bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24