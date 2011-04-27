-TÜRKER: KANAL PROJESİ DSP'YE AİTTİR ANKARA (A.A) - 27.04.2011 - DSP Genel Başkanı Masum Türker, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İstanbul'a kanal projesinin, DSP'ye ait olduğunu öne sürdü. Türker, yaptığı yazılı açıklamada, projenin 1994 yerel seçimleri öncesinde Bülent Ecevit tarafından dile getirildiğini ifade etti. Projenin, DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Özkan'ın seçim broşüründe ''Boğaz ve DSP'nin Kanal Projesi'' başlığıyla yer aldığını aktaran Türker, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ''Sayın Başbakan'ın 'Çılgın Proje' diye lanse ettiği İstanbul'a Kanal Projesi, DSP'nin projesidir. Bülent Ecevit, yerel seçimler öncesinde, 17 Ocak 1994'te DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Özkan ile bir basın toplantısı düzenlemiş ve İstanbul'un sorunlarına DSP'nin çözüm önerileri kapsamında bu konuyu gündeme getirmişti. Ayrıca Sayın Necdet Özkan'ın seçim broşüründe de bu konu yer almıştı. Herhalde o dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Sayın Tayyip Erdoğan o broşürü alıp saklamış.'' Türker, Milliyet Gazetesi'nin 18 Ocak 1994 tarihli nüshasında, Sibel Köklü imzasıyla yayımlanan, ''Ecevit: Karadeniz'den Marmara'ya kanal açılsın'' başlıklı haberle projenin kamuoyuyla paylaşıldığını bildirdi.