-TÜRKER, İSTANBUL 1. BÖLGEDEN ADAY OLACAK ANKARA (A.A) - 10.04.2011 - DSP Genel Başkanı Masum Türker, İstanbul 1. Bölgeden milletvekili aday olacak. Alınan bilgiye göre, İstanbul 1. Bölgede 2. Sırada Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul milletvekili Jale Ağırbaş yer alıyor. İstanbul 2. Bölge 1. Sırada Genel Başkan Yardımcısı, eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Erol Tuncer, İstanbul 3. Bölgede de Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul milletvekili Hasan Macit ile Genel Sayman ve İstanbul milletvekili Hüseyin Mert yarışacak. DSP, listelerinde eski paşalara da yer verecek. Buna göre, Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı Afyonkarahisar'dan aday gösterilecek. Eski Adalet Bakanı ve Parti Meclisi Üyesi Hikmet Sami Türk, Örgüt Kurulu Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Tufan Bural, eski Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürü Arif Şimşek, eski Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Tunca, Ankara'dan listede yer alacak. İzmir'de, eski İl Başkanı Rıfat Mutlu, Parti Meclisi üyesi Niyazi Emli listede bulunuyor. Denizli'de, Genel Sekreter ve Denizli milletvekili Hasan Erçelebi, mali müşavir Meral Er ve Doç. Dr. Sadık Köyoğlu listede. Halkın Yükselişi Partisinden istifa ederek DSP listelerinden aday adayı olan Genel Sekreter Behzat Özel'in yan sıra, Genel Başkan Yardımcısı Güngör Ersoy ve Genel Sekreter Yardımcısı Deniz Özgen de DSP'nin aday listelerinde yer alacak. Bağımsız Cumhuriyet Partisinden Genel Sekreter Ruşen Süsler'in yanı sıra bazı yöneticilerin de DSP'den aday olmasına kesin gözle bakılıyor. Türkiye Müdafaa-i Hukuk Partisi de DSP ile ''Demokratik Birliktelik'' çerçevesinde, DSP'den aday gösterecek. TMH Partisinin Genel Başkanı Mahmut Yılbaş da DSP listelerinden aday olacak. Kütahya'da, beş adayın beşi de kadınlardan seçildi.