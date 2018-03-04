T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türker İnanoğlu: Gülşen'le beni ifade vermeye çağırmışlardı, valla ağladım Tarık'ı orada görünce

"İçimde yaradır, çok üzüldüm, 80 ihtilalinden sonra içeri alındı"

04 Mart 2018 12:27

Duayen sinemacı Türker İnanoğlu, iki sene önce hayatını kaybeden usta oyuncu Tarık Akan ile ilgili olarak "İçimde yaradır, çok üzüldüm. 80 ihtilalinden sonra içeri alındı. Gülşen ile beni ifade vermeye çağırdılar. Valla ağladım Tarık’ı orada görünce. Çok iyi çocuktu Tarık, halk çocuğuydu" dedi.

Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuşan İnanoğlu, "Bugün izleyip Türkan Şoray’a, Hülya Koçyiğit’e benzettiğiniz bir isim var mı?" sorusunu "Tuba Büyüküstün, Beren Saat iyi sanatçılar. Ama o dönem başkaydı. Türkan Şoray’ı halk o kadar sevdi ki ‘Sultan’ unvanını aldı. O ismi zannediyorum ki, bilhassa bayanlar taktı" diye yanıtladı.

1975 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Necdet Tosun için "evladım gibiydi" diyen İnanoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Oğlum İlker’i okula o yazdırdı. Kızım Zeynep’i okula Nevzat Okçugil hanımefendi yazdırdı. Mürevvet Sim, son saatlerinde hastanede 'Türker’i bulun' demiş ama gittiğimde ölmüştü. Beni kurtarıcı gibi görüyorlardı. Gönülden bağlıydık birbirimize."

 

 

ETİKETLER

Tarık AkanTürker İnanoğluAlev Gürsoy Cimin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24