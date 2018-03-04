Türker İnanoğlu: Gülşen'le beni ifade vermeye çağırmışlardı, valla ağladım Tarık'ı orada görünce

Duayen sinemacı Türker İnanoğlu, iki sene önce hayatını kaybeden usta oyuncu Tarık Akan ile ilgili olarak "İçimde yaradır, çok üzüldüm. 80 ihtilalinden sonra içeri alındı. Gülşen ile beni ifade vermeye çağırdılar. Valla ağladım Tarık’ı orada görünce. Çok iyi çocuktu Tarık, halk çocuğuydu" dedi.

Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuşan İnanoğlu, "Bugün izleyip Türkan Şoray’a, Hülya Koçyiğit’e benzettiğiniz bir isim var mı?" sorusunu "Tuba Büyüküstün, Beren Saat iyi sanatçılar. Ama o dönem başkaydı. Türkan Şoray’ı halk o kadar sevdi ki ‘Sultan’ unvanını aldı. O ismi zannediyorum ki, bilhassa bayanlar taktı" diye yanıtladı.

1975 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Necdet Tosun için "evladım gibiydi" diyen İnanoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Oğlum İlker’i okula o yazdırdı. Kızım Zeynep’i okula Nevzat Okçugil hanımefendi yazdırdı. Mürevvet Sim, son saatlerinde hastanede 'Türker’i bulun' demiş ama gittiğimde ölmüştü. Beni kurtarıcı gibi görüyorlardı. Gönülden bağlıydık birbirimize."