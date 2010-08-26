-TÜRKER: BAŞBAKAN ERDOĞAN, HÜKÜMDARLIK KURMAK İSTİYOR OSMANİYE (A.A) - 26.08.2010 - DSP Genel Başkanı Masum Türker, ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, hukuku ele geçirebilmek için Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) yapısını değiştirip, hükümdarlık kurmak istiyor'' dedi. Türker, Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti'ni (OGC) ziyaretinde yaptığı konuşmada, ''Anayasa değişikliği paketinin demokratik olmayan bir yöntemle hazırlandığını, bu nedenle DSP olarak 'hayır' oyu kullanacaklarını, vatandaşların da 'hayır' oyu kullanması gerektiğini'' söyledi. ''Bu Anayasa'nın Türkiye'de hukuku bir kabile, aşiret hukukuna çevireceğini'' ileri süren Türker, ''Başbakan Erdoğan Anayasa Mahkemesi'nin yapısını değiştirmeye çalışıyor. Baktı ki, 'hayır' oyu fazla çıkıyor, PKK ile pazarlık yaptı. PKK ile ABD üzerinden değil, terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan ile direkt konuşmuşlar. Bunlar 'biz görüşmedik, devlet görüştü' diyor. Ya siz kimi kandırıyorsunuz? Bu devleti kim yönetiyor. Bunlar PKK ile görüşüp referandum öncesi şehit cenazeleri gelip 'hayır'lar yükselince PKK'dan silah bırakmaları karşılığında 'özerklik' sözü vermişler'' iddiasında bulundu. ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, hukuku ele geçirebilmek için HSYK'nın yapısını değiştirip, hükümdarlık kurmak istiyor'' diyen Türker, ''referandumdan 'evet' çıkması durumunda, bir gecede siyasi partilerini de kapatabileceklerini'' ileri sürdü.