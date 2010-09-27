-TÜRKEL, KILIÇ'I ZİYARET ETTİ ANKARA (A.A) - 27.09.2010 - Tekgıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel, TEKEL işçilerine ödenen ''iş kaybı tazminatının'' süresinin bu ay dolduğuna dikkati çekerek, ''Umuyoruz fazla uzamadan, ekim ya da en geç kasım ayında Anayasa Mahkemesi 4/C ile ilgili kararını verir'' dedi. Türkel, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Türkel, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun geçici personel çalıştırılmasına imkan tanıyan 4/C maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurduğunu anımsattı. Yaklaşık 8 bin 300 TEKEL işçisinin 1 Ekimden itibaren ''iş kaybı tazminatı'' alamayacağını, sosyal güvenlik haklarının da ortadan kalkacağını belirten Türkel, bunun binlerce işçiyi mağdur edeceğini ifade etti. Anayasa Mahkemesinin gündemini konuşmak için yüksek mahkeme yetkililerinden randevu talep ettiklerini kaydeden Türkel, referandum sonucunda mahkemenin yapısının yeniden şekilleneceğine dikkati çekti. Daha önce, 4/C ile ilgili düzenlemenin mahkeme gündemine bu ay içinde geleceğini düşündüklerini bildiren Türkel, Başkan Kılıç'ın, mahkeme kararı için, yüksek mahkemeye yeni üyelerin seçim sürecine ilişkin bazı gerekliliklerin beklenilmesi gerektiğini anlattığını bildirdi. Türkel, ''Umuyoruz daha fazla uzamadan, ekim ya da en geç kasım ayında, Anayasa Mahkemesi 4/C ile ilgili kararını verir'' dedi. Tetkik hakimlerinin, davayı incelemelerinin sürdüğünü öğrendiklerini bildiren Türkel, ''Yüksek mahkemenin kararına saygılıyız.Ancak, lehte veya aleyhte bir an önce karar verilmesinin neden önemli olduğunu kendileriyle paylaşmış olduk'' diye konuştu.