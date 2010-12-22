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Politika

Türk’e suikast hazırlığı

Suikast hazırlığında oldukları bildirilen terör örgütü DHKP-C üyesi, biri üniversite öğrencisi iki kişi silahlarıyla yakalandı...

22 Aralık 2010 02:00

T24 - Ankara’da düzenlenen baskında, suikast hazırlığında oldukları bildirilen terör örgütü DHKP-C üyesi, biri üniversite öğrencisi iki kişi silahlarıyla yakalandı.

Şüphelilerin “Hayata Dönüş” operasyonunun yıldönümü nedeniyle, dönemin Adalet Bakanı olan Hikmet Sami Türk’e suikast hazırlığında oldukları ileri sürüldü. Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Cebeci’de bir eve operasyon düzenledi. Özel Harekat’ın güvenlik önlemi aldığı hücre evi operasyonunda iki tabanca ve örgüte ait döküman ele geçirildi.

2000 yılında yapılan “Hayata Dönüş Operasyonu”nda 2’si asker 32 kişi yaşamını yitirmişti. Operasyon sonrası dönemin Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, birçok yasadışı sol örgütün “suikast listesine” alınmıştı. 


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