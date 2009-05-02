Türk'e saldırıda bulunan bombacı Adliye'de

Eski bakanlardan Hikmet Sami Türk'e, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bombalı saldırı girişiminde bulunulmasıyla ilgili gözaltına alınan S.O.Y, adliyeye çıkarıldı.



Saldırı girişiminin ardından özel bir firmanın otobüs terminalinde gözaltına alınan şüpheli S.O.Y, Keçiören'deki Adli Tıp Kurumunda sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube

Müdürlüğü ekiplerince Ankara Adalet Sarayına getirildi.



S. O.Y, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı adliyeye girerken, slogan attı.



Adliyeye sabah saatlerinde getirilen D.A. ile S.O.Y, savcılık tarafından sorgulanacak.

