T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türk'e saldırıda bulunan bombacı Adliye'de

02 Mayıs 2009 15:01

Eski bakanlardan Hikmet Sami Türk'e, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bombalı saldırı girişiminde bulunulmasıyla ilgili gözaltına alınan S.O.Y, adliyeye çıkarıldı.

Saldırı girişiminin ardından özel bir firmanın otobüs terminalinde gözaltına alınan şüpheli S.O.Y, Keçiören'deki Adli Tıp Kurumunda sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube
Müdürlüğü ekiplerince Ankara Adalet Sarayına getirildi.

S. O.Y, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı adliyeye girerken, slogan attı.

Adliyeye sabah saatlerinde getirilen D.A. ile S.O.Y, savcılık tarafından sorgulanacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24