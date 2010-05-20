'Türk'e saldırı gözaltıları' serbest bırakıldı

T24 - Kapatılan DTP'nin Genel Başkanı Ahmet Türk'e yumruklu saldırıda bulunulmasıyla ilgili polise başvuran bir kişinin ihbarı üzerine, sanık İsmail Çelik'i azmettirdikleri iddia edilen ve ifadelerine başvurmak üzere gözaltına lınan 6 kişi serbest bırakıldı.





Edinilen bilgiye göre, polise başvuran ve çeşitli suçlardan sabıkalı olduğu belirtilen İsmet Y. adlı kişinin ihbarı üzerine gözaltına alınan 6 kişinin ifadelerine başvuruldu. Söz konusu kişiler ifadeleri alındıktan sonra ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine serbest bırakıldı.





İhbarcı İsmet Y.'nin, sanık İsmail Çelik'i olay öncesi bazı kişilerle konuşurken gördüğünü söylemesi üzerine sanığın babası Ali Ç, çalıştığı kahvehane sahibi Kazım T, arkadaşları Savaş A, Fatih K, Ufuk D. ve Adil T. ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alınmıştı.

