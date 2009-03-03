Türk’e Kürtçe için suç duyurusu

Kayserili gazeteci yazar Sabit İnce, Demokratik Toplum Partisi (DTP) Genel Başkanı Ahmet Türk hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Kürtçe konuştuğu gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.





İnce, yaptığı açıklamada, DTP Genel Başkanı Ahmet Türk'ün TBMM çatısı altında Türkçeden başka bir dilde konuşma yaparak Anayasayı ihlal ettiği gerekçesi ile Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.



Ahmet Türk'ün TBMM çatısı altında yaptığı Kürtçe konuşmanın milli birlik ve beraberliği bozmaya yönelik, ön plana çıkma ve tahrik amacı taşıdığını iddia eden İnce, savcılığa verdiği dilekçesinde, özetle şöyle dedi:



''Mecliste Kürtçe konuşma yaparak T.C. Anayasasını, Siyasi Partiler Kanununu ve Meclis İç Tüzük hükümlerini ihlal eden Ahmet Türk hakkında, Türk Ceza kanunu ve ilgili mevzuat gereği soruşturma icrasıyla kamu davası açılmasını, sanığın yargılanmasını arz ederim.''

