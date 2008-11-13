'Türkçeyi yok eden filmler gişe rekoru kırıyor'

Bugüne kadar 150 sinema filmi, bine yakın televizyon dizisi bölümü çeken ve 50 oyunda rol alan yapımcı ve yönetmen Ülkü Erakalın, “Sinemada, sevgi, dostluk ve duygusallığın yerini, aile faciası ve çatışma almış durumda. Kalite düştü” dedi.



Ülkü Erakalın, 60 yıllık sinema, müzik ve tiyatro anılarından oluşan “Yıldızlar Gökte Yaşar” adlı oyununu sahnelemek için geldiği Erzurum’da, Türk filmlerinin son dönemlerde gişe rekorları kırdığını, ancak kendisinin bu filmleri beğenmediğini söyledi. Filmlerde rol alan oyuncuların yeterliliğinin tartışılır durumda olduğunu öne süren Erakalın, “Rol alan oyuncular, kullanılan dil, işlenen konular Türk sinemasında kaliteyi düşürdü” dedi.



Türk sinemasında usta oyuncuların yerinin doldurulamadığının altını çizen Erakalın, şöyle konuştu: “Günümüz Türk sinemasında yeni oyuncular eski oyuncuların yerini dolduramadı. Ayhan Işık, Sadri Alışık, Erol Taş, Kemal Sunal gibi oyuncular yetişmedi. İş yapan filmler, televizyon starlarının çektiği filmler. Türkçeyi yok eden filmler, bugün gişe rekorları kırıyor. Türk sinemasında kalite düştü, izleyici ilgisi arttı.”



'Türkçe doğru kullanılmıyor'



Oyuncuların Türkçe’yi doğru kullanmadığını savunan Ülkü Erakalın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkçe çok kötü. Belden aşağı yapılan esprilerle yapılan filmler (nasıl

oluyor anlamıyorum) ilgi görmeye başladı. Doğru düzgün yapılan ve festivallerde ödül alan filmlerimize ilgi ise çok az. Bunun nedenini bilemiyorum. Halk sinemada

gelişen yeni akıma mı ilgi gösteriyor, yoksa verileni mi alıyor, bilemiyorum? Ama bu sorunu çözecek olan da halktır.”



Filmlerde işlenen konularla ilgili görüşlerini de aktaran Erakalın, “Sinemada, sevgi, dostluk ve duygusallığın yerini, aile faciası ve çatışma almış durumda. Bugün en çok ihtiyacımızın olduğu dönemde sevginin yerini çatışmanın almış olması da ayrı bir sorun” şeklinde konuştu.





