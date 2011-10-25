-Türkçe ve Azerice mesaj Star Rafinerisi'nin temelinde ALİAĞA (A.A) - 25.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev gelecek nesillere yönelik Türkçe ve Azerice hazırlanan ortak mesajı hazırlanan kapsülle Star Rafinerisi'nin temeline gönderdiler. Erdoğan ve Aliyev, Petkim Aliağa Tesisleri'nde düzenlenen AYPE-T fabrikasının açılışı ile Star Rafinerisi ve Haydar Aliyev Teknik ve Meslek Lisesi temel atma törenine katıldı. Başbakan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev konuşmaların ardından, gelecek nesillere yönelik Türkçe ve Azerice hazırlanan ortak mesajı, kapsülle Star Rafinerisi'nin temeline gönderdiler. İki lider ortak mesajlarında, şunları kaydetti: ''Bizler Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak iki kardeş ülkenin birlikte gerçekleştirdiği büyük bir yatırımın temelini attık. Bu yatırım, hem bölgenin enerji ve petrokimya sektörüne hem de iki ülkenin geleceğine damgasını vuracaktır. Bu yatırım, iki ülke arasında ekonomik entegrasyonu daha da ileriye taşıyacaktır. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan itibaren hızla gelişerek bugün dünya ekonomisinde ve siyasetinde söz sahibi olmaya başlamıştır. Azerbaycan, bağımsızlığından itibaren dünya enerji piyasasının en önemli oyuncularından biri konumuna yükselmiştir. Bu iki kardeş ülke güçlerini birleştirerek yarattıkları sinerjiyle dünya çapında yeni bir güç ortaya çıkarmaktadır. İki devlet tek millet ülküsü üzerinde yükselen Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin bu yatırımla pekişeceğine ve sonsuza kadar yaşayacağına olan inancımızı tekrarlıyoruz. Gelecek kuşakların bizden alacakları bu başarı bayrağını daha da ileriye taşıyacaklarına inancımız tamdır.''