Turkcell'e rekor ceza!

T24 - Rekabet Kurulu, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş'ye 91 milyon 942 bin 343,31 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı. Turkcell'in karardan sonra yaptığı yazılı açıklamada karara itiraz edileceği öğrenildi.



Rekabet Kurulu, Turkcell'in distribütörlerine ve bayilerine yönelik uygulamalarının Rekabet Kanununu ihlal edip etmediğinin belirlenmesi amacıyla başlattığı soruşturmanın nihai sonucunu açıkladı.



Rekabet Kurumu Başkan Yardımcısı Erkan Yardımcı, kurumda yapılan toplantıda yaptığı açıklamada, Turkcell hakkında ortaya konulan, alt bayilerin fiili olarak münhasırlığa zorlanması iddialarına yönelik olarak nihai satış noktaları ile akdedilen taahhütnamelerin, bu bayilerdeki dekorasyon, tabela ve satışa yönelik tek tip uygulamalar ve alt bayi kanalına alternatif bir organizasyonun eklenmesine engel olunmasına yönelik uygulamalar nedeniyle hakim durumun kötüye kullanıldığına karar verildiğini söyledi.



Yardımcı, bu nedenle Rekabet Kanununun ve mevzuatın ilgili hükümleri uyarınca Turkcell'e 2010 mali yılı sonunda oluşan ve kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren yüzde 1,125'i oranında olmak üzere 91 milyon 942 bin 343,31 lira idari para cezası verilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.





TURKCELL, REKABET KURULU KARARI İÇİN YARGIYA GİDECEK



Turkcell'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, Rekabet Kurulunun bugün açıklamış olduğu kararıyla, bazı nihai satış noktaları ile akdedilen taahhütnameler ve bu bayilerdeki dekorasyon tabela ve satışa yönelik uygulamalarıyla 4054 sayılı Kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle Turkcell hakkında 91 milyon 942 bin 343,31 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiğini duyurduğu hatırlatıldı. Açıklamada şöyle denildi:



''Dekorasyona yönelik taahhütnameler ve diğer uygulamalar ile münhasırlaştırıldığı iddia edilen nihai satış noktalarında rakiplerin ürünlerinin satıldığı fiili bir gerçektir. Öte yandan, münhasırlaştırıldığı iddia edilen bu noktaların sayısı ve satış hacimleri toplam dağıtım kanalı içerisinde oldukça düşük bir paya sahiptir. Şirketimiz, hukuka aykırı olduğunu düşündüğü bu kararın, gerekçeli olarak tebliğ edilmesinin ardından, yürütmesinin durdurulması ve iptali için yargı organlarına müracaat edecektir.''







