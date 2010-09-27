-TURKCELL'E 350 MİLYON LİRA VERGİ CEZASI ANKARA (A.A) - 27.09.2010 - Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörleri, Turkcell İletişim hizmetleri A.Ş'ye ön ödemeli kart satışlarında iskonto sonrası matrah tespiti nedeniyle 350 milyon lira dolayında ek vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi çıkardı. Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş'nin 2005 ve 2006 yıllarındaki ön ödemeli kart satışları, Gelirler Kontrolörlerince incelemeye alındı. Söz konusu işletmenin 2005 ve 2006 yılları kanuni defter ve belgeleri üzerinde, Ocak -Aralık vergilendirme dönemlerindeki ön ödemeli kart satışlarının özel iletişim vergisi yönünden sınırlı incelenmesi sonucunda, iki konuda mevzuata aykırılık tespit edildi. İnceleme sonrası hazırlanan raporlarda Turkcell'in ön ödemeli kart satışlarında iskontolu satış yönteminin uygulandığı, distribütörler adına düzenlenen faturalarda bayi satış karı için faturada yer alan kart satış bedeli üzerinden değişen oranlarda iskonto uygulandığı, özel iletişim vergisinin de iskonto sonrası tutar üzerinden hesaplandığı belirtildi. Özel iletişim vergisinin iskonto öncesi tutar üzerinden tespit edilmesi gerektiği kaydedilen raporlarda, hatalı uygulama nedeniyle özel iletişim vergisi matrahının eksik belirlendiği ve vergi ziyaına neden olunduğu bildirildi. -BAYİLER ARACILIĞIYLA KART SATIŞI- Raporlarda, Turkcell'in 2005 ve 2006 yıllarında ''Kazı Konuş'' ve ''Muhabbet Kart'' olmak üzere iki tür ön ödemeli kart satışında bulunduğuna, bayiler aracılığıyla faturasız abonelere yapılan ön ödemeli kart satışlarında fiziki ve dijital kontrol satış sistemi uygulandığına dikkat çekilerek, bu satışlarda da iskontolu satış yöntemiyle eksik özel iletişim vergisi ödendiği kaydedildi. Özel İletişim Vergisinin mükelleflerinin cep telefonu işletmecileri olduğu hatırlatılan raporlarda vergi matrahının da ''KDV matrahını oluşturan unsurları da dikkate alan hizmet bedeli'' olduğu belirtildi. Bu çerçevede iskonto sonrası bildirim nedeniyle Turkcell'in 2005 yılında 213 milyon 786 bin 534 lira, 2006 yılında ise 222 milyon 561 bin 201 lira eksik kart satışı geliri beyan ettiği tespit edildi. Turkcell'e bu matrah farkı nedeniyle 2005 yılı için 53 milyon 446 bin 633 lira, 2006 yılı için de 55 milyon 640 bin 300 lira ek özel iletişim vergisi tahakkuk ettirildi. Raporlarda, söz konusu firmaya tahakkuk eden verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesileceği, aynı şekilde 2005 ve 2006 için gecikme faizi uygulanacağı belirtildi. Böylece Turkcell'e 109 milyon 86 bin 933 lira ek özel iletişim vergisi, 109 milyon 86 bin 933 lira vergi ziyaı cezası çıkarıldı. Firmanın yaklaşık 140 milyar lira da gecikme faizi ödeyeceği ifade edildi. Bu şekilde ön ödemeli kart satışlarında iskonto sonrası matrah tespitinin Turkcell'e faturası 350 milyon lirayı buldu.