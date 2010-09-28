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Ekonomi

TURKCELL'E 139.2 MİLYON LİRA VERGİ TARHİYATI   İSTANBUL (A.A)

28 Eylül 2010 18:23

-TURKCELL'E 139.2 MİLYON LİRA VERGİ TARHİYATI   İSTANBUL (A.A) - 28.09.2010 - Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Büyük Mükellefler ve Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairelerince şirkete 55,6 milyon lira Özel İletişim Vergisi (ÖİV) aslı ve 83,6 milyon lira vergi ziyaı olmak üzere toplam 139,2 milyon lira tutarında vergi tarhiyatı yapıldığını bildirdi. Turkcell'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, şirkete tebliğ edilen Vergi İnceleme Raporuna göre, 2006 yılında şirket tarafından distribütörlere yapılan ön ödemeli kart satışlarında iskonto uygulandığı ve ÖİV iskonto sonrası tutarlar üzerinden hesaplandığı gerekçesiyle, Büyük Mükellefler ve Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairelerince şirkete 55,6 milyon lira ÖİV aslı ve 83,6 milyon lira vergi ziyaı olmak üzere toplam 139,2 milyon lira tutarında vergi tarhiyatı yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, 2002, 2003 ve 2004 yılları için aynı konuda yapılan vergi tarhiyatlarının Maliye Bakanlığı Uzlaşma Komisyonu ile şirket arasında yapılan görüşmeler neticesinde uzlaşmayla sonuçlandırıldığı hatırlatılarak, ''21 Eylül 2010 tarihinde açıkladığımız gibi şirketimiz Yönetimi, konu ile ilgili 30 Haziran 2010 tarihli finansal tablolarında, Ocak 2005-Ocak 2007 dönemleri için karşılık ayırmıştır. Şirketimiz vergi cezası tarhiyatı ile ilgili kanuni haklarını kullanarak itirazda bulunacak ve uzlaşma süreçlerini başlatacaktır'' denildi.

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