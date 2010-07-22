-TURKCELL'DEN ''HİBRİT TEKNOLOJİLİ'' BAZ İSTASYONLARI İZMİR (A.A) - 22.07.2010 - Turkcell Şebeke Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlter Terzioğlu, Turkcell'in dünyada ilk kez geliştirilen yeni teknoloji sayesinde hem rüzgar hem güneş enerjisi kullanan 22 hibrit baz istasyonuyla elektriğin olmadığı yerlere mobil iletişim hizmeti götürdüğünü bildirdi. Terzioğlu, İzmir Tike Restoran'da düzenlediği basın toplantısında, Turkcell'in dünyada ilk kez GSM kulelerinde rüzgar türbini kullanılması projesini hayata geçirdiğini, rüzgar ve güneş enerjisiyle çalışan kuleler sayesinde enerji tasarrufunun sağlanmasının yanı sıra kullanıcılara elektriksiz yerlerde de kesintisiz hizmet sunulduğunu söyledi. ''Çevre dostu'' olarak tanımladığı bu yatırımlardan dört tanesinin Çeşme Ulaştıran Orman, Çeşme Özpamir Sitesi, Datça Knidos ve Serçe Kıyıları'nda olmak üzere İzmir ve Muğla'da bulunduğunu anlatan Terzioğlu, Turkcell'in 217 istasyonunda ise elektrik ihtiyacının, rüzgar veya güneş enerjisinden biriyle karşılandığını dile getirdi. Terzioğlu, bu hibrit baz istasyonlarında sadece rüzgar veya güneşin yetmediği durumlarda eksik kalan kısım için şebekeden elektrik alındığını, diğer teknolojide ise enerji azlığı durumunda tüm enerjinin şebekeden karşılandığını anlattı. Dünyada bu alanda ilk uygulama olan bu istasyonların Turkcell'de çalışan mühendislerin bilgi birikimiyle hayata geçirildiğini ifade eden Terzioğlu, ''Şu anda pilot uygulaması yapılan projenin sonuçları alınmaya başlandı. Optimizasyon çalışmalarının ardından uygulama yapılacak baz istasyonu sayılarının giderek artırılması planlanıyor'' dedi. Terzioğlu, Turkcell'in şu anda baz istasyonlarında alternatif enerji kaynaklarıyla üretilen elektrik enerjisiyle yılda ortalama 300 evin yıllık elektrik tüketimini karşılayacak miktarda tasarruf sağlandığını dile getirerek, ''Baz istasyonlarında hayata geçirdiğimiz tasarruf yöntemleriyle ilk yıl 10,7 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu bekliyoruz. Bu miktar da 4 kişilik bir ailenin 46 bin 521 günlük, yani tam 127 yıllık elektrik tüketimine eşit'' diye konuştu. Turkcell'in şebekesinde tüm çevre dostu sistemler için 10 milyon doların üzerinde yatırım yaptığını, 2010 sonuna kadar yapacağı yatırım miktarının da 5 milyon dolara ulaşacağını kaydeden Terzioğlu, hibrit sistemlerin yatırım olarak daha pahalı olduğunu ama daha sonra sağlanan enerji tasarrufuyla istasyonuna göre kendini 3-10 yılda amorti ettiğini bildirdi. -BAZ İSTASYONLARININ HİÇBİR ZARARI YOK''- Gazetecilerin baz istasyonlarının insan sağlığına etkilerine ilişkin sorularına Terzioğlu, baz istasyonlarının insan sağlığına olumsuz etkilerinin bulunmadığı, Türkiye'de dünyada uygulanan en son teknolojilerin kullanıldığı, hatta Türkiye'deki yöntemlerin çok daha iyi olduğu karşılığını verdi. Terzioğlu, şöyle devam etti: ''Avrupa'nın bütün şehirlerinde baz istasyonlarını çatılarda, kilise duvarlarında, otobüs duraklarında görüyoruz. Üstelik Türkiye'deki elektromanyetik limitleri Avrupa'dan çok daha azdır, dörtte biri oranındadır. Yıllardır bu teknoloji kullanılıyor. Hatta radyo frekansları 100 yıldır hayatımızda. Dolayısıyla kesinlikle hiçbir zararı yoktur. Uluslararası çalışmalar da hiçbir sorun yaşanmadığına işaret ediyor. Ama bunu topluma anlatmak kolay değil. Evdeki telsiz telefon, kablosuz internet, bilgisayar, hepsi elektromanyetik dalga yayıyor. Ama tabii bizde popüler olan baz istasyonları.'' İzmir'de belediye otobüslerinde cep telefonu kullanımının yasak olduğunun hatırlatılarak, telefonların otobüslerde herhangi bir teknik soruna yol açıp açmadığının sorulması üzerine Terzioğlu, ''Kesinlikle öyle bir sorun yok. THY ile uçakta cep telefonu kullanımına yönelik çalışma yaptık. Sistem hazır. Ama THY Yönetim Kurulu uçaktaki herkesin aynı anda telefon görüşmesi yapmasıyla içeride oluşacak gürültüyü hesaba kattığı için bekliyor. Belki zil sesi kapalı, sadece mesajlaşmak şeklinde bir formül bulunabilir. Belediye otobüslerindeki yasaklama da teknik olamaz, çünkü böyle bir sorun yaratmıyor, dolayısıyla teknik değil oluşacak gürültü nedeniyle toplumsal bir karar olabilir'' diye konuştu. Terzioğlu, Türkiye'de cep telefonu kullanım hizmetlerinin Avrupa'dan daha pahalı olduğu yönündeki soruya, ''Fiyat farkı bizdeki ilave hazine payı ve vergilerden kaynaklanıyor. Avrupa'da bizdeki vergiler yok. Mesela Marmara depreminde getirilen vergi gibi'' yanıtını verdi. Turkcell'in 3G çekim alanına dair soru üzerine Terzioğlu ''Özellikle 3. nesil yatırımlarına çok ağırlık verdik. Dünyada en hızlısıyız. 6 ayda 6 yıllık şebeke kurduk. 3G'nin çekim alanı nüfusun yüzde 80'ini kapsamış durumda. Yıl sonunda bu yüzde 90 olacak'' dedi. Terzioğlu, önümüzdeki dönem yeni 3G tarifelerinin geleceğini sözlerine ekledi.