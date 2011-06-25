Turkcell'den Avea'ya '5-3-2' davası

T24- Turkcell, Avea'nın "5-3-2'ye yer yok" temalı reklamı için dava açtı. Mahkeme dava sonuna kadar Avea reklamının durdurulmasına karar verdi.



Avea'nın '5-3-2' reklamını izlemek için tıklayın







Turkcell, Avea tarafından yayınlanan “Dünyada 5-3-2’ye yer yok” temalı reklam filmine karşı, filminin “Reklam filmlerinin ekonomik ve sosyal sorumluluk bilinci içinde iş hayatında ve kamuoyunda kabul gören dürüst rekabet ilkelerine uygun olması ilkesini ihlal ettiği, Ticari reklam ilkelerine aykırı olması, kullanılan ifadelerin Turkcell’i, markasını ve ticari faaliyetlerini yanlış, yanıltıcı veya lüzumsuz yere incitici beyanlarla kötülemesi,” gerekçesiyle 22.06.2011 tarihinde Beyoğlu 2.Asliye Ticaret Mahkemesi’nde manevi tazminat davası açtı.

Turkcell, dava sonuçlanıncaya kadar filmin internet, radyo, televizyon, gazete yayınlarının durdurulması için ihtiyati tedbir kararı verilmesini de talep etti.

Mahkeme, filmin Reklam Özdenetim Kurulu’nun kararında “Uluslararası Reklam Uygulama ve Esasları”nın 12. Maddesine aykırı görüldüğü haliyle bu mecralarda yayımlanmasının dava sonuna kadar tedbiren durdurulması yönünde karar verdi.

Reklam Özdenetim Kurulu (RÖK) da, Avea reklamında gerekli düzeltmeler yapılmadıkça bu haliyle yayınlanmamasını talep etti.

RÖK, “25 Haziran Cumartesi günü itibariyle reklam filminde gerekli düzeltmelerin yapılmış veya yayınının durdurulmuş olması gerekmektedir. Aksi takdirde reklam filminin yayının durudurulması için medyaya 27 Haziran Pazartesi günü yazı gönderileceği bildirilmiştir” ifadeleri ile uyarıda bulunmuştu.

Avea: Şikayetlerin çoğunda haklı bulunduk

Avea ise, RÖK'ün Ata Demirer'in oynadığı ''Teknik Direktör'' reklamıyla ilgili şikayet edilen maddelerin tamamına yakınında Avea'yı haklı bulduğunu açıklamıştı.

Avea'dan 22 Haziran'da yapılan yazılı açıklamada, ''Teknik Direktör'' reklamının hakim operatör tarafından Reklam Özdenetim Kurulu'na şikayet edildiği belirtilerek, ''Reklam Özdenetim Kurulu, bugün yaptığı değerlendirme toplantısında söz konusu reklamla ilgili şikayet edilen maddelerin tamamına yakınında Avea'yı haklı bulmuştur. Ata Demirer'li 'Teknik Direktör' reklamı hız kesmeden devam edecektir'' denilmişti.