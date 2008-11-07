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Bilim / Teknoloji

Turkcell'den '2 gün bedava' kampanyası

Turkcell'in, faturalı bireysel hat sahibi müşterileri için yarından itibaren bir kampanya başlattığı bildirildi.

07 Kasım 2008 02:00

Turkcell'in, faturalı bireysel hat sahibi müşterileri için yarından itibaren bir kampanya başlattığı bildirildi. Turkcell'den yapılan yazılı açıklamada, Turkcell bireysel faturalı hat sahiplerinin, "BEDAVA" yazıp 8040'a gönderdiklerinde, "haftanın 2 günü tüm Turkcell'lilerle bedava konuşacağı" kaydedildi.

Yarından itibaren başlayacak kampanyaya katılmak için kısa mesaj göndermenin yeterli olduğu, kampanya için herhangi bir ek ücret ödenmediği belirtildi.  Açıklamada, Turkcell abonelerinin, sistem tarafından verilen ve biri hafta içi, diğeri hafta sonuna denk gelen iki günde, ayda toplam 64 saat "bedava" konuşma hakkına sahip olacağı, "2 Gün Bedava" kampanyasının, 8 Kasım - 28 Aralık 2008 tarihleri arasında, kısa mesajla kayıt olan ilk 1 milyon Turkcell abonesi için geçerli olacağı vurgulandı.

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