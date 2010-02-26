Turkcell’de Karamehmet’in yerine Colin J. Williams geldi

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Colin J. Williams kimdir?

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, Turkcell Yönetim Kurulu’nun, bugünkü toplantısından itibaren geçerli olmak üzere, Colin J. Williams’ı Yönetim Kurulu Başkanı olarak atadığı duyuruldu.Açıklamada, 22 Mayıs 2006’dan bu yana Yönetim Kurulu bağımsız üyesi olan Williams’ın, bu görevine ek olarak 21 Temmuz 2006’dan itibaren Denetim Komitesi Başkanı olarak da görev yapmakta olduğu hatırlatıldı.Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmasının ardından Colin J. Williams’ın, “Başkanlık görevi sırasında, Turkcell Grubu’nun gelişiminde önemli rol oynamış ve halen yönetim kurulumuzun üyesi olan Sayın Mehmet Emin Karamehmet’e kurul adına teşekkür ederiz” açıklamasında bulunduğu kaydedildi.Turkcell’den KAP’a yapılan başka bir açıklamada, şirket yönetim kurulunun 26 Ocak 2010’da açıkladığı, 29 Nisan 2010’da yapılacak olağan genel kurul toplantısı ajandasına, “Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yönetim kurulumuzca geçici olarak yapılan seçimlerin, seçim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere genel kurulun onayına sunulması ve seçilen üyelerin asaletlerinin onanması” maddesinin ilave edilmesini kararlaştırdığı bildirildi.Colin J. Williams (67), 22 Mayıs 2006’da Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atandı. Williams bunun yanı sıra Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Afrika’da faaliyet gösteren bir paketleme firması olan Treofan’da Denetim Direktörlüğü ve Denetim Kurulu Başkanlığı, tüketim ve endüstriyel paketleme firması olan Clondalkin’de Yönetim Kurulu Başkanlığı, Denetim ve Ücretlendirme Komiteleri Başkanlığı ve tüketim ve endüstriyel plastik paketleme firması olan Kloeckner Pentaplast’da Yönetim Kurulu Başkanlığı yapıyor. Kimya mühendisliği konusunda yüksek lisansa sahip olan Williams’ın, NYU’dan işletme yüksek lisansı bulunuyor. Colin J. Williams doktorasını İsveç’in Lund Üniversitesi’nden aldı.