Turkcell ve Türk Telekom devletin yakın markajında

T24

Turkcell ve Türk Telekom yönetimlerinde art arda çıkan “Türk” ağırlıklı kararlar dikkat çekmeye başladı. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:Turkcell’in olağanüstü genel kurulunun ‘hükümet komiseri’ engeline takılarak yabancıların şirketi ele geçirme operasyonunda başarısızlığa uğraması, Türk Telekom grup şirketlerinde tepe yönetime yapılan ‘yerel’ atamalar. Bunların ardından Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın, “Turkcell, Türk Telekom gibi ülkemizin iletişiminde çok önemli rol oynayan şirketlerinin bizim açımızdan ne yöne gittikleri, ne yaptıkları çok önem arz ediyor. Her iki şirketimizde yüzde 30-35 civarında halka arz edilmiş hisse var. Milyonlarca vatandaşın sahip olduğu küçük hisselerin haklarına zarar gelmemesi bizim için önemli. Burada herhangi bir yanlışa izin vermemiz söz konusu olmaz. Bu kadar kısa süreli olağanüstü genel kurul ihtiyacı olursa buna kimse kayıtsız kalmaz” şeklindeki açıklaması...Telekom piyasasında yakın tarihte art arda yaşanan iki önemli gelişme ile Bakan Yıldırım’ın dünkü açıklaması bir anlamda “hükümet stratejik gördüğü bir alanda Türk hakimiyetinden yana tavır alıyor” yorumlarına açıklık getiriyor.BTK’nın tavrı önemliYabancı sermayenin hakim olduğu telekom pazarında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafı Turkcell’de yabancıların şirketi ele geçirmesine ihtimal vermiyor. Borsa Yatırımcıları Derneği Başkanı Ali Bahçuvan da bu konuda “Sanayi Bakanlığı komiserinin gelmemesi devletin Turkcell’in yabancı ortaklarına bir mesajı” diyor.Türkiye’de 3’ü cep telefonu 1’i sabit hatta olmak üzere dört büyük operatör var. Bunlar içinde Vodafone’un yüzde 100’ü İngilizlere ait. Türk Telekom ve Avea cephesinde hisselerin ağırlığı Lübnan kökenli Saudi Oger ile Suudi Telekom tarafında (yüzde 55) bulunuyor. Turkcell’de ise İskandinav TeliaSonera - Rus Alfa ortaklığı kağıt üzerinde şirketin kontrolünü almak adına ciddi planlar yapıyor.Hazine garantiye aldıBilindiği gibi Türk Telekom’un yabancılara satışında Hazine elinde tuttuğu ‘altın hisse’ ile olası hisse değişikliklerini engelleyerek, şirketin kontrolünde ‘Türk’ hakimiyetinden yana bir tutum sergilemişti. Bu grupta hisselerin ağırlığı yabancıların elinde bulunuyor. Ama Türk Telekom’da genel müdürlük koltuğunda Halkbank’tan (bir kamu şirketi) 2006 yılının sonunda transfer edilen Gökhan Bozkurt, Avea’nın CEO’luk koltuğunda ise Erkan Akdemir (Türk Telekom eski Yönetim Kurulu Başkanı) oturuyor. Bozkurt Ağustos 2010’da, Akdemir ise Haziran 2009’da bu görevleri üstlendi.ADIM ADIM TURKCELL OPERASYONU- Turkcell yönetimi şubat sonunda aldığı kararla 3 yıllık yönetimini belirledi.O dönemdeki sürpriz karar işadamı Karamehmet’in önce başkanlık ardından üyeliği bırakması oldu.- Ardından birkaç ay içinde yabancı ortaklar şirket içinde operasyonda etkili adımlar atmaya başladı.- Yabancılar bastırdı, eylül ayı sonunda Turkcell’de önce yönetimi ardından operasyonel yapıyı değiştirecek olağanüstü genel kurul kararı alındı. Hedef, bağımsız üyenin değiştirilmesiydi. Toplantı için 20 Ekim tarihi belirlendi.- Şirketin yönetim kurulunda 7 üye var. Çukurova’yı 2, TeliaSonera’yı 2, Alfa’yı 2 üye temsil ediyor. Başkanlık görevini bağımsız üye Colin Williams yürütüyor.- Kanun gereğince yönetim kurulu, mevcut üye sayısının yarısının bir fazlası ile toplanabiliyor. Bu rakam Turkcell örneğinde 5 üyeye karşılık geliyor. Bu yüzden 5 rakamı Turkcell’de kontrolü sağlamak adına oldukça önemli bir seviyeyeişaret ediyor.- Turkcell, İMKB ve New York borsasında. Bu yüzden Türkiye’de SPK, ABD’de SEC kuralları gereği yönetimde bir bağımsız üye yer alıyor.- 20 Ekim’deki toplantı için bağımsız üye dahil tüm üyeler geldi fakat Sanayi Bakanlığı’nın atadığı iki hükümet komiseri yoktu.- 15.00’te başlayacak toplantı devlet tarafından resmi olarak atanan memurların gelmemesi sonucu saat 17.00’de iptal edildi.- Önceki gün şirketin genel kurulu ‘hükümet komiseri’ engeline takılmasaydı, bağımsız üye Colin Williams’ı ayrılmaya ikna eden yabancı ortaklar, yeni bağımsız üye olarak kendi yöneticilerini atayacaklar, böylece 5 rakamına ulaşarak Turkcell’in kontrolünde tam hakimiyet sağlayacaklardı.- Bağımsız üyelik görevine TeliaSonera-Alfa ikilisinin düşündüğü isim ise iki ortağa uzak biri değil. Rus Alfa’nın (Altimo) danışma kurulunun üyeliğini üstlenen eski Vodafone CEO’su Sir Julian Horn-Smith.- Toplantının iptaliyle yabancı ortaklar, cep pazarının lideri Turkcell’i ele geçirme operasyonunda başarısızlığa uğradı. Karamehmet ciddi avantaj kazandı.- Şirkete yakın kaynaklar bu gelişmeyi işadamı Karamehmet’in zaferi olarak değerlendirirken, Çukurova Grubu’nun zaman kazandığını ve bu sürede Ruslara rehin verdiği hisseleri (yüzde 13.8) alarak şirketin kontrolünü yeniden ele geçirme adına önemli bir kozu elinde bulundurduğunu ifade ediyor.Colin Williams (Başkan) BağımsızBülent Ergin (Üye) ÇukurovaNazlı Karamehmet Williams (Üye) ÇukurovaTero Erkki Kivisaari (Üye) TeliaSoneraKarin Eliasson (Üye) TeliaSoneraOleg Malis (Üye) AlfaAlexey Khudyakov (Üye) Alfa