Turkcell Europe, Avrupa’nın kapılarında

Türkiye’nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell, yeni mobil operatörü Turkcell Europe ile Avrupa’nın kapılarını açıyor. Yüzde 100 Turkcell iştiraki olarak kurulan Turkcell Europe, 2011’in ilk aylarında Almanya’da hizmet vermeye başlayacak. Turkcell Europe, Turkcell teknolojisini avantajlı fiyatlarla Almanya’nın en kaliteli mobil şebekesi üzerinden sunacak.

Halen 8 ülkede 62 milyon aboneye hizmet veren Turkcell, Berlin’de gerçekleştirdiği basın toplantısı ile Turkcell Europe’u kurduğunu ve Avrupa operasyonlarına 2011’de Almanya ile start vereceğini açıkladı.



Turkcell Europe hem Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızı hem de Türkiye ile yoğun ilişki içerisinde olan herkesi Almanya’da ve Türkiye’de, Turkcell ayrıcalıklarıyla buluşturacak. Almanya’dan Türkiye’ye yapılacak aramalarda uygun tekliflerin yanı sıra Türkiye’de de Turkcell avantajlarını sunacak olan Turkcell Europe, müşterilerine Türkiye’de ve Almanya’da eşsiz bir deneyim yaşatacak. Ayrıca Turkcell Europe aboneleri Turkcell’lilere özel ürün ve servislere Almanya’da da ulaşabilecek.





Ciliv: Türkiye İçin Gurur Verici Bir Gelişme



Basın toplantısında yaptığı konuşmada Turkcell Europe ile müşterilere sağlanan kolaylıklar sayesinde sınırların ortadan kalkacağını ve Avrupa ile Türkiye’nin entegrasyonunda yeni bir dönemin başlayacağını ifade eden Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv “Türkiye’den aldığımız güçle bölgemizin lider, dünyanın önde gelen iletişim ve teknoloji şirketlerinden biri olduk. Bugün, Almanya’ya gerçekleşen göçün 50 yıl sonrasında, Türkiye’nin lider şirketi Turkcell Almanya’ya, Avrupa’ya giriyor. Bu hem bizim için hem de Türkiye için heyecan verici bir gelişme. Turkcell Europe ile Türkiye’den Almanya’ya bugüne kadar yapılan en büyük yatırımlardan birini gerçekleştirmekten büyük gurur duyuyoruz.” dedi.





Yeni bir başarı hikayesi yaratacağız



“Turkcell Europe’un Türkiye’ye ve insanlarımıza güç veren yeni bir başarı hikayesi olması için var gücümüzle çalışacağız” diyerek duyduğu heyecanı dile getiren Ciliv, “Turkcell Europe’un bugün geldiği nokta için yaklaşık 3 yıldır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son 6 ayda ise yoğun bir çalışma dönemi geçirdik. Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızın ve Türkiye ile yoğun ilişkileri bulunan insanların tüm iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarını Turkcell kalitesiyle sağlamak için kolları sıvadık. Bu nedenle Almanya’nın en gelişmiş ve en hızlı 3G altyapısını kullanacağız. Kaliteli ürün ve servislerimizle, isteyen herkese Turkcell teknolojisini ulaştırmaktan mutluluk duyacağız. ” dedi.

Turkcell Europe, geniş bir dağıtım ağıyla Almanya’nın her bölgesinde toplam 60 bine yakın noktada müşterileriyle buluşacak. Turkcell Europe’un genel merkezi ise Köln şehrinde yer alacak.





Almanya’daki mobil pazara dair veriler• Yaklaşık 82 milyon nüfuslu Almanya’da SIM kartı penetrasyonu yüzde 130



• Pazar doyuma çok yakın olsa da toptan satışlarda bir yükseliş söz konusu.

• Aktif olarak kullanılan 109 milyon SİM kart var.

• Ön ödemeli hatlar SIM kart piyasasının yüzde 56’sını oluşturuyor.

• Kullanıcılar ortalama 117 dakikalık konuşma sürelerine sahipler ve aylık ortalama ARPU 16 Euro.

• Mobil pazarın %34’ü MVNO’lardan ve alternatif servis sağlayıcılardan hizmet alıyor.





Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızın mobil alışkanlıkları



• Almanya’daki vatandaşlarımız arasında cep telefonu penetrasyonu yüzde 92.

• Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızın mobil operatör seçiminde en önemli kriteri; arkadaşları ve ailelerinin tercihi. Yüzde 43’ü yakınlarının kullandığı operatörü seçiyor.

• Vatandaşlarımız her yıl 380 bin yeni abonelik oluşuyor. Bunlardan 55 bini ilk defa mobil hat alanlar. Geri kalan 325 bin kişilik kısmı ise numara taşıyanlar.

• Ortalama ARPU23 Euro. Vatandaşlarımızın ARPU’su Almanlardan daha yüksek.

• Almanya’daki vatandaşlarımız haftada ortalama 2 kez Türkiye’deki yakınlarını arıyorlar.

• Turkcell, Türkiye’de oldukları süre boyunca en çok tercih ettikleri operatör.

• Türkiye’ye ziyarete gelenlerin yüzde 63’ü Türk SİM kartı satın alıyor.

• Anket yapılan vatandaşlarımızın yüzde 80’i imkan olması durumunda, Turkcell’i mobil operator olarak tercih edeceklerini söylüyorlar.





Almanya’da yaşayan vatandaşlarımıza dair genel bilgiler



• Vatandaşlarımız yaklaşık 3 milyonluk nüfusuyla, Almanya’da en büyük göçmen nüfusu oluşturuyor.

• Bu popülasyonunun yüzde 75’i 45 yaşın altında.

• Yüzde 30’u Almanya’da doğmuş, diğer bir yüzde 30 ise 30 seneyi aşkın Almanya’da yaşıyor.

• Yüzde 65’i her sene Türkiye’yi ziyaret ediyor ve ortalama 5 haftasını Türkiye’de geçiriyor.

• Aralarında çok güçlü sosyal bağlar var.

• Yüzde 21’i Almanya’yı, yüzde 37’si Türkiye’yi geri kalan kısım ise her iki ülkeyi anavatanı kabul ediyor.

• Yüzde 58’i iyi derecede Almanca konuşuyor. Ama evlerinde Almanca konuşanların oranı yüzde 16. Günlük hayatlarında Almanca, evde Türkçe’yi tercih ediyorlar.

• “Eve dönüş” hayalleri olmamasına rağmen yüzde 60’ı Türkiye’de yatırım yapıyor.

• Vatandaşlarımızın yüzde 50’den fazlası her iki ülkenin medyasını takip ediyor.

• “Gelenek, din ve aile” günlük hayatın vazgeçilmez unsurları olarak kabul ediliyor.

• Bütçe onlar için önemli ama lüks telefon ve modaya para harcıyorlar. Statü ve kaliteye çok önem veriyorlar.

• “Bir şey alırken fiyatına bakarım diyenler” yüzde 35 iken, yüzde 59 “kalitesine bakarım” diyor.

• Prestij ve statü Almanya’daki genç vatandaşlarımız için çok önemli.