-TURKCELL DE SÖZLÜ SAVUNMA YAPACAK ANKARA (A.A) - 26.04.2011 - Rekabet Kurumu, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında sürdürülen rekabet soruşturması çerçevesinde sözlü savunma toplantısını 31 Mayıs 2011'de yapacak. Rekabet Kurumunun web sayfasında yayımlanan duyuruda, Kurulun 11 Kasım 2009 tarihli kararı uyarınca Turkcell hakkında distribütörlerine ve bayilerine yönelik uygulamaları ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediğinin belirlenmesi amacıyla başlatılan sözlü savunma toplantısının 31 Mayıs 2011'de yapılacağını bildirildi.