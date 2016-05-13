Turkcell Finans Genel Müdür Yardımcısı istifa etti

Turkcell Finans Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Murat Doğan Erden istifa etti, yerine İlter Terzioğlu'nun vekalet edeceği açıklandı.

Turkcell'de geçen yıl 17 Nisan'da da Kurumsal Pazarlama ve Satış Grubundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selen Kocabaş, Regülasyon, Hukuk ve Operatörlerarası İş Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Çataltepe ve Hukuktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tolga Cem Seyfeli istifa etmişti.

Turkcell'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimize 2001 yılında katılan ve Finans Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Murat Doğan Erden, görevinden ayrılma kararı almıştır.

Şirketimizde Strateji'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan İlter Terzioğlu, 13 Mayıs 2016 tarihi itibariyle mevcut görevine ek olarak, Finans Genel Müdür Yardımcılığı (CFO) görevine vekalet edecektir."

Murat Doğan Erden kimdir?

Erden, 2001 yılında Turkcell’e Hazine Bölüm Yöneticisi olarak katılmıştır. 2013’ten itibaren Finans Fonksiyonu Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Bu görevinden önce Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Vekili, Hazine ve Risk Yönetimi Direktörlüğü görevlerini yürütmüştür. Profesyonel iş hayatına Bankers Trust Hazine ve Sermaye Piyasaları Bölümü’nde başlamıştır. Deutsche Bank ve Bankers Trust birleşmesi sonrasında, kariyerine Global Pazarlar Bölümü’nde Yönetici Yardımcısı olarak devam etmiştir. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Murat Doğan Erden, MBA derecesini San Diego State Üniversitesi’nden almıştır.

İlter Terzioğlu kimdir?

İlter Terzioğlu, 2003 yılında Turkcell'e İş Stratejileri, Regülasyon ve Risk Konsolidasyonu Bölüm Başkanı olarak katılmıştır. Ekim 2015 itibarıyla Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Bu göreve atanmadan önce Strateji Fonksiyonuna bağlı Uluslararası İşler Grup Başkanı olarak görev yapmaktaydı. Turkcell'de daha önce Uluslararası İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı Vekili, Stratejik Projeler Genel Müdür Yardımcılığı ve Şebeke Operasyonları Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. Terzioğlu, Turkcell grup şirketleri Show TV ve Superonline’da Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. 1994 – 2002 yılları arasında Ericsson Türkiye’de Turkcell’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. İlter Terzioğlu İstanbul Üniversitesi Ekonometri Bölümü’nden mezun olmuştur.