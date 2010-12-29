-TURKCELL, 2011'DE ÇİN SEDDİ'Nİ AŞACAK ANKARA (A.A) - 29.12.2010 - Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Koray Öztürkler, Çin'de iletişim ofisi açacaklarını ve en yeni cihazları çok daha uygun fiyatlarla Turkcell'lilerle buluşturacaklarını bildirdi. Öztürkler, Ankara'da sektör muhabirlerine özel düzenlediği toplantıda, Turkcell'in 2010 yılını değerlendirdi, 2011 yılı hedeflerini paylaştı. ''2010 yılı, bizim için iyi bir yıl oldu'' diyen Öztürkler, abone pazar paylarının yüzde 55 oluğuna dikkat çekerken, mobil operatörlerin reklamlarında ''gelen abone sayısını belirtirken giden abone sayısını söylemediklerini, bunun da net abone sayısı konusunda kafa karışıklığı yarattığını'' ifade etti. Numara taşıma ve tarife çeşitliliği dolayısıyla çift SIM taşımanın azaldığına dikkat çeken Öztürkler, mobil hat doygunluk oranında ''şimdilik'' durgunluk yaşandığını, çift SIM taşıma oranının da son bir yılda yüzde 17'den yüzde 13'e gerilediğini bildirdi. -''T10’A İLGİ BÜYÜK'' Dünyadaki teknolojik gelişmeleri ve trendleri yakından takip ettiklerini bildiren Öztürkler, Çin'li bir üretici ile Turkcell'e özel 3G uyumlu T10 modeli cep telefonu ürettiklerini ve bu cihazın büyük ilgi gördüğünü bildirdi. Öztürkler, Turkcell Ar-Ge ofisinin yenilikleri incelediğini ve kullanıcı deneyiminin önemine işaret ederek, ''2011 yılında Çin'de ofis açacağız. Böylece Turkcell müşterileri, çok daha iyi cihazlara çok daha uygun fiyatlarla sahip olacak'' dedi. -''YATIRIM ŞAMPİYONUYUZ''- Turkcell’in kürsel ekonomik krizi lehine çevirdiğini, 2G ve 3G cihazları ile sunucuları daha uygun fiyata alarak kapsama alanını hızla geliştirdiğini vurgulayan Genel Müdür Yardımcısı Öztürkler, ''Turkcell 2010’da yatırım şampiyonu oldu'' dedi. Öztürkler, 2004- 2010 yatırım toplamının 6,3 milyar lira olduğunu vurgularken, 2010’da yapılan toplam yatırımın 796 milyon TL’yi bulduğunu söyledi. Öztürkler, Ukrayna, Beyaz Rusya, Kazakistan, Moldova, Gürcistan, Azerbaycan ve KKTC gibi yerlerde de ortaklıkları ve doğrudan yatırımları olduğunu anımsattı. Koray Öztürkler, Turkcell'in 17 bin 300 adet 2G ve 6 bin 500 adet 3G baz istasyonu ile çekim gücünü artırırken, Turkcell Grup Şirketi Superonline’ın 21 bin kilometre fiberoptik ağ döşediğini bildirdi. -''MOBİL TV’DE EN ÇOK EZEL İZLENDİ''- 3G’nin yeni iş alanları yarattığına vurgu yapan Öztürkler, Ulaştırma Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun özellikle 3G ve sonrasındaki düzenlemelerden dolayı sektöre güç kattığını söyledi ve teşekkür etti. ''Türkiye, 3G'yi çok sevdi'' diye konuşan Öztürkler, şu bilgileri verdi: ''Turkcell Mobil TV'den 42 milyon dakika TV izlendi. En çok izlenen dizi Ezel ve kanal; ATV oldu. Gncplay ile 14 milyon şarkı cepten dinlendi, en çok dinlenen şarkı Shakira'nın Waka Waka'sı oldu. Yaklaşık 49 milyon gol görüntüsü izlendi. Geçtiğimiz yıl Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği maçta Bobo'nun attığı gol izlenme rekoru kırdı. İstanbul, Ankara ve Bursa ilk üçte olmak üzere toplam 3,7 milyon adet lokasyon bilgisi sorgulandı. Mobil ödeme yüzde 280 arttı. Turkcell Uygulama Dükkanı'ndan 15 milyon uygulama indirildi. Mobil İmza ile 3,6 milyon işlem yapıldı, 4 milyondan fazla kullanıcı hava durumu sorguladı.'' -''FİYAT DÜŞTÜ, KONUŞMA ARTTI''- Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Koray Öztürkler, kullanılan dakika başına fiyatların geçen yıla oranla yüzde 30, brim data başına da yüzde 77 düşmesine karşın, abıne başına aylık konuşma süresinin yüzde 33 ve kullanıcı başına aylık ortalama mobil internet kullanımının yüzde 343 arttığını bildirdi. Buna göre geçen yıl 149 dakika olan abone başı aylık ortalama konuşma süresi 197 dakikaya ve 26 Mb olan aylık ortalama mobil internet kullanımı da 115 Mb'ya yükseldi. Öztürkler, seste 2010 üç çeyreğinde yaklaşık 43,1 milyar dakika görüşüldüğünü, son 12 ayda 48,4 milyon görüntülü konuşma yapıldığını, 71,5 milyar adet SMS ve 63,8 milyon adet MMS atıldığını bildirdi. Koray Öztürkler, 65 marka ve 95 kampanya ile 5,3 milyon Turkcell'in toplam 88 milyon liralık indirim avantajı yakaladığını kaydetti. -''TURKCELL İSTİHDAMDA DA LİDER''- 3G ile istihdamın arttığını ve Turkcell'in bayi ve iş ortakları ile beraber 50 bin kişilik bir ekosistem yarattığına dikkati çeken Öztürkler, Karaman'da kurulacak çağrı merkezindeki personelin yarısının engellilerden oluşacağını ve bu oranın engelliler lehine artacağını bildirdi. -''DEVLET SIM'DEN KAT KAT FAZLA PARA KAZANABİLİR''- Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Öztürkler, bir SIM kartın abone için zarftan çıkarılmasının maliyetinin 55 lira olduğunu belirterek, ses ve data vergisinin ayrılması ve data fiyatının düşürülmesi ile devletin çok daha fazla vergi getirisi sağlayabileceğini bildirdi. ''Örneğin tarlaya gömülü olan ve içinde SIM kart bulunun bir cihaz, toprağın nemi düşünce SMS atarak sulama cihazının otomatik olarak sulamaya başlamasını sağlayabilir'' diyen Öztürkler, ''Biz makineden makineye konuşan SIM kartının vergisini düşürebilirsek çok fazla cihaz satılabilir ve bu yolla devlet daha çok vergi toplayabilir'' dedi. Öztürkler, yüksek vergi dolayısıyla makineden makineye SIM sayısının, toplam SIM sayısının yüzde 1’i bile olmadığını sözlerine ekledi.