Türkçe WEB sitelerinin röntgeni çekildi





Ahmet Küçük - T24





Rusya'da hizmet veren Yandex Araştırma Şirketi, Türkçe yayın yapan internet siteleri üzerine ilgi çekici bir araştırma yaptı. Araştırmaya göre; Türkçe yayın yapan 2 milyondan fazla internet sitelerinde metinlerin geniş yer kaplamasına karşı, görsel öğeler ikinci planda kalıyor.









Yandex Araştırma Şirketi, Türkçe yayın yapan internet siteleri üzerinde ilgi çekici bir araştırma yayınladı.

Türkçe WEB sayfalarında her kullanıcı başına ortalama 25 bin kelime ve 8 görsel öğe düştüğünü belirtilen araştırmada, Türkçe web sayfalarındaki tüm metinlerin yazdırılıp küp şeklinde yan yana ve üst üste dizildiğinde 6 katlı bir bina şeklini alacağı söylendi. Yine web sayfalarındaki görsellerin de 72 dpi çözünürlükte (bir başka değişle yaklaşık 450x 250 px ya da 15x10 cm) yazdırılıp aynı şekilde sıralandığında 5 katlı bir bina oluşturacağı da araştırmada yer aldı.









Alan adları: Türkçe yayın yapan web sitelerinin sadece yüzde 10’luk bölümünün “tr.” uzantısına sahip olduğu, yüzde 90’ının da diğer alan adlarıyla yayın yaptığı tespit edildi.

























Kelime sayısına göre: WEB sayfaları, içeriğinde yer alan kelime sayılarına göre gruplandırıldığında; kelime sayısı bir milyonun üzerinde olan site sayısı pastadan sadece yüzde 4’lük bir pay alırken, 10 bin kelimeden az olan içeriği olan siteler yüzde 73’lük oranla en pastadan en büyük kısma sahip oldu. 10 bin ile 1 milyon kelime yer alan siteler ise pastadan yüzde 23’lük pay aldı.









WEB sayfalarına göre: Türkçe yayın yapan sitelerin sadece yüzde 19’luk bölümü 1000 sayfayı aştı. Yüzde 57’lik oranla 2 ila 1000 sayfalı siteler büyük bir yer kaplarken, tek sayfalı siteler yüzde 24’te kaldı.

Sitelerin boyutlarına göre dağılım: Türkçe yayın yapan siteleri 100 kilobayt (kb) ve daha az alan kaplayan siteler yüzde 49’la ilk sırada. 100 kb ila 1 megabayt (mb) boyutundaki siteler yüzde 32’yle ikinci sıraya sahipken, 1 ila 10 mb aralığındaki siteler yüzde 12’yle üçüncü sırada ve 10 mb’ın üzerindeki siteler yüzde 7’lik oranla son sırada yer buldu. Türkçe sitelerin boyutlarına göre dağılımı yapılırken görsel, ses ve video gibi site boyutunu yükseltecek öğeler hesaba dahil edilmedi.







Görsel boyutlarına göre: Türkçe WEB sitelerinde yüzde 54’lük oranla en çok orta boy -yani 150x150 ile 800x600 piksel (px)- büyüklüğündeki görsellerin tercih edildiği ortaya çıktı. 150x150 px oranındaki ve daha küçük görsellere sahip olan siteler ise yüzde 43’lük paya sahip oldu. Türkçe WEB sitelerinin sadece yüzde 3’ü büyük boyutlu olarak belirtilen 800x600 px’lik görselleri kullanıyor.





Renk seçimi: Türkçe WEB sitelerinin ağırlıklı olarak gri ve beyaz renkleri tercih ettiği de araştırmada yer aldı. Bu renkleri sırasıyla; turuncu, siyah, kırmızı, lacivert, sarı, yeşil, mavi ve mor renkleri takip ediyor.





