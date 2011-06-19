-TÜRKÇE OLİMPİYATLARININ SAKARYA ETKİNLİKLERİ SAKARYA (A.A) - 19.06.2011 - Türkçe Öğretimi Derneği (TÜRKÇEDER) tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları'nın Sakarya etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Olimpiyatlar kapsamında Türkiye'ye gelen 20 farklı ülkeden 55 öğrenci, dün akşam Sakarya Atatürk Stadyumu'nda gösteri yaptı. Sunuculuğunu İlker Gültekin ile geçen yıl olimpiyatların şiir finallerinde şampiyon olan Afganistanlı Abi Şaire Osmani'nin yaptığı program, İstiklal Marşı ve sunucu Osmani'nin ''Mehlika Sultan'' şiirini okumasıyla başladı. Stadyumu dolduran yaklaşık 20 bin civarında seyircinin ilgiyle izlediği etkinlik, Gürcistan'dan Sofia Taradze adlı öğrencinin ''Zeytinyağlı Yiyemem Aman'' türküsüyle devam etti. Mozambikli Şaira Hatice'nin okuduğu ''Ben Seni Görmeden Sevdim Efendim'' adlı şiirin seyircilerin beğenisi topladığı programda, Kırgızistanlı öğrencilerin sahnelediği skeç seyirciler tarafından uzun süre alkışlandı. Programda sahnelenen en ilginç gösteri ise Kamboçyalı Nimol ile Kamboçya'da yaşayan Şevval isimli bir Türk öğrencinin seslendirdiği ''Mavi Boncuk'' şarkısıydı. İki öğrenci şarkıyı Kamboçya dilinde ve Türkçe düet yaparak söyledi. Sunucu Osmani'nin okuduğu Necip Fazıl Kısakürek'in ''Sakarya'' şiiri de stadyumu dolduran seyirciler tarafından dakikalarca ayakta alkışladı. Gösterileri izleyen Sakarya Valisi Mustafa Büyük, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Sakarya milletvekillerinin öğrencilere çeşitli hediyeler verdiği etkinlik, bütün öğrencilerin sahneye çıkarak seslendirdiği ''Yeni Bir Dünya'' şarkısıyla sona erdi.