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Türkçe öğretmeni evinde intihar etti

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA) - ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, Türkçe öğretmeni Gonca G

01 Nisan 2018 20:51

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA) - ÇORUM\'un Osmancık ilçesinde, Türkçe öğretmeni Gonca G. (38), evinde kendisini tavana iple asarak, yaşamına son verdi. 
Osmancık\'taki Orgeneral Ahmet Çörekçi Yatılı Bölge Ortaokulu\'nda görev yapan, evli ve 2 çocuk annesi Gonca G., iddiaya göre, yakın zamanda bunalıma girdi. Gonca G., Koyunbaba Mahallesi\'ndeki evinde kendisini tavana iple astı. Gonca G.\'yi tavanda, hareketsiz, asılı bulan yakınları, sağlık ekibine haber verdi. Eve gelen sağlık görevlileri, Gonca G.\'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Gonca G.\'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

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