-TÜRKÇE İSİM YOKSA RUHSAT DA YOK KARAMAN (A.A) - 08.02.2011 - Karaman Belediye Başkanı Kamil Uğurlu, belediye meclisinde alınan karar doğrultusunda, tescilli markalar dışında bundan sonra ismi Türkçe olmayan hiçbir iş yerine ruhsat vermeyeceklerini bildirdi. Uğurlu, yaptığı açıklamada, son günlerde kamuoyunda gündeme getirilmeye çalışılan ikinci dil tartışmalarının aksine, aldıkları kararla Türkçeye bağlılıklarını pekiştirdiklerini belirtti. Belediye Meclisinin bu ayki olağan toplantısında, tescilli markalar dışında bundan sonra ismi Türkçe olmayan hiçbir iş yerine ruhsat vermeme kararı aldıklarını dile getiren Uğurlu, şunları kaydetti: ''Ocak ayının meclis toplantısında, bir grup meclis üyemiz güzel Türkçemizin korunması amacıyla, bir meclis kararı alınmasını teklif etmişlerdi. Biz de bu teklifi, Kültür ve Sosyal İşler Komisyonuna sevk etmiştik. Belediye Meclisi Komisyonunun hazırladığı metni oy birliği ile kabul ettik. Buna göre, belediye sınırlarımız içinde açılacak iş yerlerine, Türkçeden başka herhangi bir dilde isim vermek isteyen kişi ve kuruluşlara iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeyecek. Mevcut iş yerlerindeki Türkçe olmayan isim ve tabelaların Türkçe kelime ve isimlerle değiştirilmesi özendirilecek. Her türlü ilan, reklam ve tanıtım amacıyla konulacak pano, levha, tabela, afiş ve benzerlerinde Türkçe sözcüklerin kullanılması sağlanacak. Türk alfabesindeki 29 harf içinde yer almayan harfler ile Türk dilinin temel kurallarına aykırı sözcüklerin kullanılmaması için çaba sarf edilecek.'' Türkçe konuşan ülkelerin, geçen yıl Karaman'ı, ''Türk dünyasının dil ve kültür başkenti'' ilan ettiklerini hatırlatan Uğurlu, ''Türkiye'nin resmi dili Türkçedir. Bu gerçeği değiştirmeye yönelik hiçbir girişim kabul edilemez. Karaman ili olarak Karamanoğlu Mehmet Bey'den miras kalan, Türk dili duyarlılığı ve Türk dilinin başkentini en iyi şekilde temsil edeceğiz'' dedi.