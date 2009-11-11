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Dünya

Türkçe habere kızdı, kendini yaktı!

Bulgaristan'daki bir ırkçı lider, devlet kanalında Türkçe haber yapılmasını kendini ateşe vererek protesto etti.

11 Kasım 2009 02:00

T24 - Bulgaristan'daki bir ırkçı lider, devlet kanalında Türkçe haber yapılmasını kendini ateşe vererek protesto etti.

Bulgaristan'da ırkçı lider Rosen Markov, devlet kanalında Türkçe haber yayını yapılmasını protesto etmek için kendini ateşe verdi.

"Bulgar Erkekleri Partisi" lideri Markov, dün gece Bulgar Ulusal Kanalı BNT'nin önüne giderek "BNT'de Türkçe habere hayır. Bu rezillere ne gerek var?" yazılı pankart açtı. Ardından da çevredekilerin şaşkın bakışları arasında kendini ateşe verdi.

Duruma müdahale eden bir polis memuru, ırkçı lideri kurtardı.

Bulgar Devlet Televizyonu'nda 90'lı yılların sonundan bu yana günde 10 dakika Türkçe haber yayını yapılıyor. Bu uygulamaya tepki gösteren milliyetçiler, yayınların kaldırılması için geçen ay imza kampanyası başlatmıştı.

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