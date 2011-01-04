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'Türkan'ın yayın saati değişti

Prof. Dr. Türkan Saylan'ın hayatının anlatıldığı 'Türkan' adlı dizinin yayın saati değişti.

04 Ocak 2011 02:00

T24 - Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı Kurucusu, eğitim gönüllüsü, cüzzamla savaşta öncü merhum Prof. Dr. Türkan Saylan’ın hayatının anlatıldığı "Türkan" adlı dizinin yayın saati değişti.



Televizyon Dizisi'nin haberine göre, yapımcılığını Koliba Film'in üstlendiği ve başrollerini Pınar Öğün , Özgürcan Çevik ve Saygın Soysal'ın paylaştığı Ayşe Kulin'in "Türkan Tek ve Tek Başına" eserinden esinlenilerek Tv dizisi haline getirilen Türkan dizisi bundan böyle Pazar akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşacak. Türkan, 15. Bölümüyle 9 Ocak 2011 Pazar Saat 20.00'de Kanal D'de!


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