'Türkan'ın final bölümünde zaman su gibi akıp geçecek…

T24 - Kanal D’nin başrollerini, Pınar Öğün, Uğur Polat ve Özgürcan Çevik’in paylaştıkları, Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı kurucusu, eğitim gönüllüsü, cüzzamla savaşta öncü, Prof. Türkan Saylan’ın yaşamından kesitleri konu olan dizisi “Türkan”, duygu dolu bir final bölümü ile ekrana veda ediyor.





Türkan Saylan’ın yaşamının en uzun kesitine, yaşadığı ilginç olaylara bu bölümde tanık olunacak. Dizinin finalinde ayrıca ilginç bir teknik de kullanıldı… Türkan Saylan’ı canlandıran Pınar Öğün, dizinin akışı sırasında, o sahne ve Saylan’la ilgili düşüncelerini izleyicilerle paylaşacak… Kamera arkasında yaşananlar da ekranlara yansıyacak.





Final bölümünün konusu:



Prof. Cihat’ın sağlık durumu ciddileşir. Türkan hasta yatağındaki Cihat Hoca’ya müjdeli bir haber verir. Bakanlıktan cüzzam taraması için onay çıkmıştır.



Orhan, Nişantaşı’ndaki evlerini aynı zamanda muayenehane olarak kullanmaktadır. Ama iki oğluyla ile birlikte bu durum hem Türkan’ı, hem Orhan’ı zorlamaktadır. Türkan’ın hem ev, hem çocuk, hem de hastanedeki yoğun mesaisi evliliklerinde derin bir yaraya neden olur. Sonunda ayrılmaya karar verirler ve boşanırlar. Türkan 36 yaşındayken Cüzzamla Savaş Derneği kurmuş ve çalışmalarına yoğun bir şekilde devam etmektedir. Fidan da hemşire olarak dernekte çalışmaktadır. Türkan, Elazığ’a cüzzam taramasına gittiğinde cüzzam hastası olan Halime adındaki genç kızı tedavisi için İstanbul’da yanında getirir. 50’li yaşlarına geldiğinde Profesör olan, cüzzam üzerine yaptığı çalışmalar dünya çapında takdir toplayan Türkan Saylan, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ni kurarak eğitimdeki projelerini de gerçekleştirme imkanı bulmuştur. Hayatının büyük bir bölümünü insanlığa hizmet uğruna geçiren, kardelenlerin, cüzzam hastalarının meleği Prof. Türkan Saylan, yakalandığı amansız hastalığın pençesindeyken bile mücadele azminden bir şey kaybetmeden çalışmalarını sürdürmektedir.







