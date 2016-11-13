Türkan Şoray'ın mektuplarından: Özür dilerim...

Ercan Akarsu, Türkan Şoray’ın 1970’li yıllarda Fotoroman dergisinde yazdığı yazılar ve hayranlarından gelen mektupları ‘Bir Nesil Türkan Şoray’la Mektuplaştı’ adlı kitapta bir araya getirdi. Kanes Yayınları’ndan çıkan kitapta 14 yılda 511 bin mektup aldığı öne sürülen Şoray’ın tüm bu mektuplara özenle yanıt yazması, hatta geç okuduğu mektuplar için hayranlarından özür dilemesi dikkat çekiyor.

Türk sinemasının “Sultan” lakaplı yıldızının, kendisine gelen mektuplar için şu sözleri yer alıyor:

“Mektuplar bana en iyi dost, hayatın gerçeklerini öğreten en güzel yardımcı oldu. Kasaba kasaba, kent kent Anadolu’yu yaşama olanağı buluyorum. Mektuplar, insana birden fazla arkadaş kazandırıyor. Benim binlerce dostum var.”

Şoray, yazılarında, aldığı ilk mektupla ilgili de şunları kaleme alıyor:

“Aşk Rüzgarları filmini çevirirken 16 yaşındaydım. Filmimi izlemek için sinemaya gittiğimde beni kimse tanımadı. Ne garip benim yanımda, beni övüyorlardı. Bir ara yanımdaki yaşlı kadına ‘Nine bu kızı sevdin mi?’ diye sordum. Bana dönüp ‘Böyle kara gözlü bir kız sevilmez mi yavrum’ dedi. Nasıl sevindiğimi bir düşünün; çocuk gibi yerimden fırlayıp havalara sıçramak istiyordum. Halk, ilk filmimde beni beğenmişti. O gece anneme, babama ve Nazan’a hediye götürdüm. Bu filmden sonra ilk mektubum, filmi yapan şirkete gelmişti.”

Ankara’dan gelen ilk mektupta yazanlar şöyle:

“Türkan Hanım, ben Karagümrüklüyüm, sizden birkaç evde uzakta bir komşu çocuğuyum. Size beyazperdede rastladım. Siz Ayhan Işık, Göksel Arsoy’larla filmlerde oynamış birisiniz, bana yüz vermezsiniz.”

Aşkını kalbine gömen komşu çocuğu, mektubunun sonunda Şoray’a servet, şöhret ve başarı dolu bir hayat diliyordu.

Kitapta, mektubu okuduktan sonra komşu çocuğunu hatırlayan Şoray’ın, ona evlerinin önünden geçerken baktığı ancak taşındıklarını fark ettiği anlatılıyor. Şoray’ın sonradan; gencin babasının, oğlu Şoray’ı unutsun diye evini değiştirdiğini öğrendiği de ifade ediliyor.

Kitabın yazarı Ercan Akarsu, 14-20 Kasım tarihleri arasında 35. İstanbul Kitap Fuarı’nda kitabını imzalayacak.