Türkan Şoray'ın beğendiği erkek

Türk sinemasının sultanı, gönlünü bir Hollywood yıldızına kaptırdı. Türkan Şoray, Kevin Costner’ı müthiş bulduğunu söyledi.



Vurgun dizisinin setinde konuşan Türkan Şoray, Cihan Ünal'dan ayrıldıktan sonra evlenmeyi düşünmesine karşın uygun birisi çıkmadığını ifade etti.



"Çocuk güzel bir şey. Ben de isterdim hakikaten bir, iki çocuğum daha olsun" diyen Türkan Şoray, evlenme konusunda ise yaşı nedeniyle çok ince eleyip dokuduğunu ve aradığı türde birisinin de karşısına çıkmadığını belirtti.



"Aşk dünyanın en güzel şeyi" diyen Şoray, ünlü Hollwood yıldızı Kevin Costnar'a olan hayranlığını da şöyle anlattı: "Bana hep sorarlar en beğendiğiniz erkek kim diye. Hemen Kevin Costner diyorum. Tam benim tipim, böyle açık gözlü falan... Çok müthiş, müthiş."



Sunucu Tahire Demircan'ın 'Keşke geldiğinde tanıştırsaydık' sözü üzerine Şoray, "Gelecek mi bir daha? Evet o zaman bi görüşmek isterim doğrusu. Göreyim bakalım gözlerini" dedi.

