Türkan Şoray’a VIP şoku

T24- Türkan Şoray, Atatürk Havalimanı’nın VIP kapısını Devlet Sanatçısı sıfatıyla ilk kez kullanmak istedi. Ancak görevlinin engeliyle karşılaşan Şoray, uçağa binmekten vazgeçti

“Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam” dizisinde rol alan Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray’ın geçen hafta Atatürk Havalimanı’nda işgüzar bir görevli nedeniyle gergin anlar yaşadığı ortaya çıktı. Geçen perşembe 23. Ankara Film Festivali’nin açılışını yapmak için Ankara’ya gitmeye hazırlanan Şoray, Atatürk Havalimanı’na geldiğinde, geç kaldığını anlayınca uçağa yetişmek için Devlet Sanatçısı sıfatıyla VIP kapısını kullanmak istedi.

Ancak VIP kapısındaki görevli “Buradan sadece VIP geçişleri yapılıyor” diyerek Şoray’ın geçişine engel oldu. gece24.com’un haberine göre görevliye Devlet Sanatçısı olduğunu söyleyen Şoray, VIP kapısından geçebileceğini kibarca anlattı.

Ancak görevli Şoray’a “Ben sizin Devlet Sanatçısı olduğunuzu nereden bileceğim hanımefendi. Birçok devlet sanatçısının unvanı iptal edildi” yanıtını verdi.