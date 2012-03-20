T24 LogoT24 Logo
Magazin

Türkan Şoray’a VIP şoku

Atatürk Havalimanı’nın VIP kapısını Devlet Sanatçısı sıfatıyla ilk kez kullanmak isteyen Türkan Şoray görevlinin engeliyle karşılaşınca uçağa binmekten vazgeçti.

20 Mart 2012 05:49

T24- Türkan Şoray, Atatürk Havalimanı’nın VIP kapısını Devlet Sanatçısı sıfatıyla ilk kez kullanmak istedi. Ancak görevlinin engeliyle karşılaşan Şoray, uçağa binmekten vazgeçti

“Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam” dizisinde rol alan Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray’ın geçen hafta Atatürk Havalimanı’nda işgüzar bir görevli nedeniyle gergin anlar yaşadığı ortaya çıktı. Geçen perşembe 23. Ankara Film Festivali’nin açılışını yapmak için Ankara’ya gitmeye hazırlanan Şoray, Atatürk Havalimanı’na geldiğinde, geç kaldığını anlayınca uçağa yetişmek için Devlet Sanatçısı sıfatıyla VIP kapısını kullanmak istedi.

Ancak VIP kapısındaki görevli “Buradan sadece VIP geçişleri yapılıyor” diyerek Şoray’ın geçişine engel oldu. gece24.com’un haberine göre görevliye Devlet Sanatçısı olduğunu söyleyen Şoray, VIP kapısından geçebileceğini kibarca anlattı.

Ancak görevli Şoray’a “Ben sizin Devlet Sanatçısı olduğunuzu nereden bileceğim hanımefendi. Birçok devlet sanatçısının unvanı iptal edildi” yanıtını verdi.

 

ETİKETLER

TürkanŞorayAtatürkHavalimanıVIPDevletSanatçıHaticeSultan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24