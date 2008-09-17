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Türkan Şoray turizmi

Muğla'nın Bodrum İlçesi'ne bağlı Gümüşlük Beldesi, ‘Vurgun’ adlı TV dizisinin çekimlerine başlayan Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray

17 Eylül 2008 03:00

Hakan Balamir'le 20 yıl sonra bir kez daha kamera karşısına geçen sanatçı, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi. Kendisini izleyen basın mensuplarına da teşekkür edip el salladı, sevecen tavırlarıyla yine gönülleri fethetti. Turgutreis ve Yalıkavak'tan kalkan günübirlik tur tekneleri ve özel yatlarla Türkan Şoray'ı görmek için Gümüşlük'e gelenlerin sayısının, üç gün içinde 2 bini aştığı belirtildi.

Varşova'da restoranlar zinciri bulunan, oğlu ve eşiyle birlikte tatile gelen işadamı Arda Yurdatapan, “Türkan Şoray'a hayranım. Onun burada olduğunu öğrenince buraya geldik. Oyunculuğunun yanı sıra insanlığıyla da örnek olan Türkan Şoray’ı yakından görmek bizleri çok mutlu etti” dedi.

Gümüşlük'teki denize sıfır eski bir Bodrum evinde ‘Vurgun’ adlı dizinin çekimlerine başlayan Türkan Şoray, 20 yıl aradan sonra Hakan Balamir'le birlikte bir kez daha geçtiği kamera karşısında, balıkçı kasabasında babası ve oğluyla birlikte yaşayan ‘Cevher’ adlı kadının yaşamını canlandırıyor.



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