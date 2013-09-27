Türkan Şoray tekrar kamera arkasına geçiyor

Türk sinemasının usta oyuncusu Türkan Şoray, 32 yıl aradan sonra, Erendiz Atasü’nün ‘Kadınlar da Vardır’ hikâyesini çekmek üzere yönetmen koltuğuna oturuyor.

Daha önce ‘Azap’, ‘Bodrum Hâkimi’, ‘Dönüş’ filmlerinin de yönetmenliğini üstlenen Şoray, bu filmde kadın dayanışmasını konu edecek.

Filmin, oyuncular da dahil, tüm kadrosu kadınlardan oluşuyor. Şoray'ın filmde, sürpriz sanatçıları bir araya getirecek.

Şoray'ın, senaryosunu Sevda Çalışkan ile birlikte hazırldığı filmin çekimlerine Kasım ayında başlanacak.