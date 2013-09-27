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Kültür-Sanat

Türkan Şoray tekrar kamera arkasına geçiyor

En son 1981 yılında 'Yılanı Ödürseler' filmini çeken Türkan Şoray, kadrosu sadece kadınlardan oluşan bir film için, bir kez daha yönetmen koltuğuna oturacak

27 Eylül 2013 20:16

 
Türk sinemasının usta oyuncusu Türkan Şoray, 32 yıl aradan sonra, Erendiz Atasü’nün ‘Kadınlar da Vardır’ hikâyesini çekmek üzere yönetmen koltuğuna oturuyor.
Daha önce ‘Azap’, ‘Bodrum Hâkimi’, ‘Dönüş’ filmlerinin de yönetmenliğini üstlenen Şoray, bu filmde kadın dayanışmasını konu edecek.
Filmin, oyuncular da dahil, tüm kadrosu kadınlardan oluşuyor. Şoray'ın filmde, sürpriz sanatçıları bir araya getirecek.
Şoray'ın, senaryosunu Sevda Çalışkan ile birlikte hazırldığı filmin çekimlerine Kasım ayında başlanacak. 

 

 

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