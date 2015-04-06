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Kültür-Sanat

Türkan Şoray ‘sesini’ kaybetti!

Pek çok filmde Türkan Şoray'ın seslendirmesini yapan seslendirme sanatçısı Nevin Akkaya yaşamını yitirdi

06 Nisan 2015 13:40

Tiyatro dünyasının sevilen isimlerinden, Türkiye sinemasının en ünlü seslendirme sanatçılarından Nevin Akkaya hayatını kaybetti. Akkaya'ya pek çok filmde Türkan Şoray'ın seslendirmesini yapan isimdi.

1919 doğumlu sanatçı Türkan Şoray’dan Hale Soygazi’ye, Neriman Köksal’dan Arzu Okay’a kadar çok sayıda sanatçıya sesiyle hayat vermişti. Türkan Şoray’ın 50'den fazla filminde Akkaya’nın imzası var.

Radikal'de yayımlanan habere göre, Akkaya’nın cenazesi salı günü saat 10.00’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde yapılacak törenin ardından Teşvikiye Camii’den sonsuzluğa uğurlanacak.

 

Nevin Akkaya kimdir?

 

1937 yılında  İstanbul  Şehir Tiyatroları'na girdi. Muhsin Ertuğrul'un kurduğu Küçük Sahne'de (1951-52). 1959'da Kent Oyuncuları'nda sahneye çıktı. 1952’de Tarık Gürcan ile evlenerek tiyatroyu bıraktı. Birçok sinema sanatçısını seslendiren Akkaya 1960'tan sonra yalnızca seslendirme çalışmaları yaptı. 1990'lara kadar seslendirme çalışmaları yapan Akkaya, 500'e yakın filmde seslendirme yaptı.

2007 yılında 10. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali kapsamında, kendisine Bilge Olgaç Başarı Ödülü verildi.

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