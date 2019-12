Türkan Saylan'ın durumu ağır

Ziyaretçi kabul etmiyor

Türkan Saylan’ın genel sağlık durumuyla ilgili Vatan gazetesine bilgi veren oğlu Çınar Saylan, 17 yıldır göğüs kanseriyle mücadele eden annesinin durumunun hafta başından beri çok kötü olduğunu söyledi. Doktorların da artık yapabileceği çok şey olmadığını belirten Çınar Saylan, “Annemin durumu şu an çok kötü. Tedavisine artık devam edilmiyor. En son hafta başında durumuna bakıldı ve açıkçası yapılabilecek çok fazla şey yok. Şu an sadece uyutuyorlar. Bilinci çok fazla yerinde değil. Doktorları da artık çok fazla şey yapamayacaklarını söylediler” dedi.İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Pınar Saip, Türkan Saylan’ın kemoterapi tedavisinin kesildiğini söyledi. Genel sağlık durumunun orta derecede olduğunu ve destek tedavisinin devam ettiğini belirtti. Saip, şu ifadelere yer verdi:“Türkan Hanım’ın şu anda vücudunun eksik olan sıvısını destekliyoruz. Kanda eksik olan potasyumunu, magnezyumu, elektrolitlerini dengelemeye çalışıyoruz. Genel durumu için orta düzeyde diyebiliriz. Destek tedavisine devam ediyoruz. Ancak artık ziyaretçi kabul etmiyoruz.”1935’de Kandilli’de doğdu. 1963 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Saylan’nın biri doktor, diğeri grafiker iki oğlu ve iki torunu var. Saylan 1972’de doçent, 1977’de profesör oldu. Cüzzam hastalığını Türkiye’de bitiren kişi olarak bilinen Saylan, bu başarısının ardından Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’yle hedefini Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da okuyamayan kızlara yöneltti. Saylan, “Baba Beni Okula Gönder” kampanyasıyla binlerce Doğulu kızın okula gitmesini sağladı.İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Müdürlüğü'nde görevli Uzman Doktor Yavuz Dizdar, Saylan'ın, bilincinin açık olduğunu belirterek, "Kendisi uyumuyor. Uyku ilacının verilmesi durumu yok. Kemoterapisi sürüyor" dedi.Dizdar, Onkoloji Enstitüsü önünde bekleyen basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Prof. Dr. Saylan'ın, "Durumunun stabil, bilincinin açık olduğunu" ifade ederek, destek tedavilerinin sürdüğünü söyledi.Saylan'ın kan değerlerinde düşüklük görüldüğünde buna müdahale edildiğini anlatan Dizdar, "Kendisi uyumuyor. Bilinci açık. Uyku ilacının verilmesi durumu yok. Kemoterapi sürüyor, kan değerleri düşük göründüğünde tedaviye ara veriliyor. Kan değerlerini normale çevirdiğinde tedaviyi sürdürüyoruz" diye konuştu.Dizdar, Saylan'ın hafta sonu hastanede kalarak tedavisinin sürdürüleceğini belirterek, "Pazartesi günü hastanemize geldi. Kan değerleri normale çıkarılıncaya kadar tedavisini burada sürdüreceğiz" dedi.ÇYDD İkinci Başkanı Filiz Meriç de hastaneye gelerek Türkan Saylan'ı ziyaret etti.Çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Meriç, Saylan'ın zor bir tedavi sürecinden geçtiğini anımsattı.Meriç, Prof. Dr. Saylan'ın şu an için durumunun iyi olduğunu dile getirerek, tedavisinin sürdüğünü ve doktorların sağlığı için gerekli her şeyi yaptığını bildirdi.Filiz Meriç, "Biz de yanında olarak ona destek veriyoruz. Hasta yatağında bile derneğin çalışmaları soruyor. Yapılması gerekenleri söylüyor. Biz de onu bilgilendiriyoruz" dedi.