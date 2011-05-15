Türkan Saylan Lepra Hastanesi doktorsuz kaldı

T24 - Durumu yılan hikâyesine dönen Türkan Saylan Lepra Hastanesi’ne sadece bir başhekim, bir müdür, bir müdür yardımcısı ve bir memur atandı. Asıl hizmeti verecek hekimler ise atanmadığı için hastanenin döner sermayesi çalışamıyor.

Prof. Dr. Türkan Saylan’ın kurucusu olduğu ve yaklaşık üç yıldır durumu yılan hikâyesine dönen İstanbul Lepra Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastanesi’nde şimdi de doktor ataması krizi yaşanıyor. Birgün gazetesinin haberine göre, üç yıl önce kapatılıp “klinik” statüsüne indirilerek bahçe komşusu olduğu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlanan ancak mahkeme kararıyla tekrar “Türkan Saylan Lepra Hastanesi” olarak açılan hastanede sorunlar bitmiyor. Doktorsuz bırakılmakla cezalandırılan hastanede, önceki gün kalan hastaların da çıkarıldığı ve hizmetin durduğu belirtiliyor. Kurumsal kimliğine kavuşan hastaneye sadece bir başhekim, bir müdür, bir müdür yardımcısı ve bir memur atandığı, asıl hizmeti verecek hekimlerin ise atanmadığı belirtiliyor.

Hastanede hekim olarak yalnızca başhekimin bulunduğunu belirten hastanenin eski çalışanlarından Dr. Mustafa Sütlaş, “Hekim olmadığı için hastanenin döner sermayesi çalışamıyor, kurumun hizmetine ve varlığını sürdürmesine yönelik tüm işlemler de döner sermayeye bağlı olduğu için hastanenin kendi hastalarına bile resmen hizmet vermesi mümkün olamıyor” dedi.



Çalışanlar dönmek istiyor

Dr. Sadi Konuk Hastanesi’ne bağlanma işlemi sırasında kendi bünyesine aldığı hemşirelerin bir bölümünün, bağlanma kararının iptaliyle eski çalıştıkları kurumun bünyesinde çalışmayı yeğledikleri için Lepra Hastanesi’ne dönmek istediğini anlatan Sütlaş, şunları söyledi:

“Hemşireler uzun süre bekletildikten sonra, hukuki karar gereği, yeniden kendi kurumlarına atamaları yapıldı. Ancak görevleri başlarında oldukları halde eskiden yaptıkları işleri yapmalarına izin verilmiyor ve halen Dr. Sadi Konuk Hastanesi’nin bir kliniği gibi çalışan hastanede hizmetler yalnızca bu hastanenin kendi kadrosuna geçen hemşirelerle yürütülmeye çalışılıyor. Hastanede mesai saatinde bile sürekli olarak uzman hekim bulundurulmuyor ve yine yasalara ve hasta haklarına aykırı bir şekilde asistanlarla hizmet veriliyor. Önceki gün itibariyle kalan hastalar da çıkarıldı, hizmet resmen durdu.”



