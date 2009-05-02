Türkan Saylan hafta sonu için izin aldı

İstanbul Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü’nde tedavisi süren Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Başkanı Türkan Saylan, hafta sonunu evde geçirmek için doktorlarından izin aldı.



Sağlık durumunun iyiye gittiğini ve tedavinin devamı için pazartesi hastaneye döneceğini söyleyen Saylan, "Hafta sonu kendimi iyi hissedersem ve çocuklarım kollarımdan tutarlarsa Fazıl Say’ın konserine gitmeyi çok istiyorum" dedi. Saylan, İstanbul’daki 1 Mayıs gösterileri için de, "Gösteriler çok güzel gidiyordu ama anarşist gruplar rahat bırakmıyorlar. Bizim mitinglerde böyle görüntüler olmadı. Oradaki tüm katılımcılar sızmalara müdahale ediyordu, burada etmiyorlar" diye konuştu.

